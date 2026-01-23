Про це повідомляє LB. Кривоконь і Мацак гастролюють Європою у складі United European Ballet.
Про участь Сергія Кривоконя і Наталії Мацак у балеті "Лебедине озеро" повідомила балерина Вікторія Зварич. Вона ідентифікувала артистів на відео, які глядачі публікували у своїх соціальних мережах.
Зварич розповіла, що Кривоконь отримав бронювання від мобілізації від театру, звання заслуженого артиста України й дозвіл на виїзд за кордон. Водночас разом з Мацак він поїхав виконувати "Лебедине озеро" російського композитора Петра Чайковського, який, як наголосила балерина, є "символом імперської російської культурної машини".
Діючі прем'єр і прима Національної опери України виїжджають за кордон і поширюють культурний продукт країни агресора. У момент, коли Україна переживає найскладніший період,
– додала вона.
Вікторія зазначила, що в Україні немає прямої юридичної заборони на виконання творів Чайковського, але держава рекомендує не використовувати "російський імперський культурний матеріал".
І ця рекомендація – не закон. Вона про відповідальність, етику і моральний вибір!,
– підкреслила Зварич.
Як відреагували Національна опера і Мінкульт?
- У коментарі LB представники Національної опери України повідомили, що Наталі Мацак та Сергію Кривоконю надали відпустку, але про їхні плани відомо не було, зокрема про участь у балеті "Лебединому озері".
- У Національній опері дізналися про це із соціальних мереж, що "викликало обурення, оскільки порушує норми корпоративної етики та рішення колективу щодо неучасті у виставах російських авторів".
- "Враховуючи викладене, бронювання Сергія Кривоконя було анульовано. За результатами службового розслідування після завершення терміну їхніх відпусток будуть прийняті відповідні рішення на основі чинного законодавства України", – додали представники опери.
- Як пише УП, Міністерство культури підтвердило, що Мацак і Кривоконь виступали у постановці російського режисера, тим самим поширюючи російський культурний продукт, "що є порушенням спільної принципової позиції артистів Національної опери України".
- "В умовах повномасштабної агресії Росії проти України участь українських артистів у виставах та показах російських композиторів є неприпустимою. Українські колективи та більшість артистів відмовились від виконання музики російських композиторів, постановок творів російських письменників, будь-якої співпраці з представниками країни-агресора", – наголосили у Мінкульті.