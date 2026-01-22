На це звернула увагу балерина Вікторія Зварич. Вона опублікувала допис з цього приводу на своїй сторінці в інстаграмі й закликала про розголос.

Вікторія Зварич розповіла, що Сергій Кривоконь отримав звання заслуженого артиста та бронь від театру. Разом із примою-балериною Наталією Мицак вони виїхали за кордон та взяли участь у виставі "Лебедине озеро" з командою United European Ballet.

Прем'єр і прима Національної опери України виїжджають за кордон і поширюють культурний продукт країни-агресора. У момент, коли Україна переживає найскладніший період,

– написала Вікторія Зварич.

Балерина додала, що в Україні немає прямої заборони на виконання Чайковського, але існує рекомендація не використовувати російський культурний матеріал і поняття етики й морального вибору.

Як це прокоментували у Мінкульті?

У коментарі "УП. Культура" Міністерство культури підтвердило, що Наталія Мицак і Сергій Кривоконь виїхали за кордон і долучились до поширення культурного російського продукту.

Такий вчинок у відомстві назвали порушенням позиції артистів Національної опери України, які принципово вилучили з репертуару твори російських композиторів.

"В умовах повномасштабної агресії Росії проти України участь українських артистів у виставах та показах російських композиторів є неприпустимою. Українські колективи та більшість артистів відмовились від виконання музики російських композиторів, постановок творів російських письменників, будь-якої співпраці з представниками країни-агресора", – зауважили у Міністерстві культури.

Зараз Мінкульт та Національна опера вивчають ситуацію й згодом повідомлять про рішення, що буде в межах чинного законодавства.

Що відомо про United European Ballet?

На сайті Colossart Production вказано, що у балеті перебуває 40 професійних танцівників з різних країн – США, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Іспанії та України. Також відомо, що виставу зрежисирував російський хореограф Лев Іванов. Однак інформація про танцюристів відсутня.