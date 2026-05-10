Сергей Притула показал редкое фото мамы: как выглядит 71-летняя госпожа Валентина

Сергей Притула показал редкое фото своей мамы Валентины. Основатель благотворительного фонда обратился к украинским женщинам по случаю Дня матери, который отмечается сегодня, 10 мая.

Соответствующее сообщение Притула опубликовал на своей странице в инстаграме.

На фотографии мама Сергея Притулы позирует возле цветущего дерева. Она улыбается, одной рукой держится за ветку, а другую держит на талии.

Валентина одета в легкую белую куртку, полосатое поло и ярко-зеленые штаны и обута в белые кроссовки. Вероятно, фотография сделана весной.

Всем украинским мамам желаю крепкого здоровья, цветов, улыбок и меньше смущения на сердце! Спасибо вам за любовь, молитвы и бессонные ночи! С Днем матери!,

– говорится в заметке Притулы.

Мама Сергея Притулы / Фото из инстаграма волонтера

Напомним, что 6 мая мама волонтера отпраздновала день рождения. Ей исполнился 71 год.

Отметим, что сегодня немало украинских знаменитостей поздравили своих матерей с праздником в соцсетях и поделились совместными фото. В частности, Святослав Вакарчук, Ирина Федишин, Джамала, Наталка Карпа, Наталка Денисенко, Инна Мирошниченко, Ксения Мишина, Ирина Горовая, Григорий Бакланов и другие.

Моя самая родная. Поздравляю с Днем матери. Благодарю Бога каждый день за вас. Моя поддержка, мотивация, энергия! Пусть тот позитив, энергия, которой вы зажигаете все вокруг, никуда не исчезают. Пусть здоровье будет крепким, а сердце спокойным! Спасибо за все, люблю безгранично!,

– обратилась к маме Федишин.

Ирина Федишин с мамой / Фото из инстаграма певицы

Напомним, что Сергей Притула отпраздновал Пасху со своей женой Екатериной, их тремя детьми: Стефанией, Соломией и Марком, а также сыном от первого брака Дмитрием.

Основатель благотворительного фонда и его близкие посвятили паски во Владимирском соборе.