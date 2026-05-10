Сергей Притула показал редкое фото мамы: как выглядит 71-летняя госпожа Валентина
Сергей Притула поделился редким фото своей мамы Валентины по случаю Дня матери, который отмечают 10 мая.
Сергей Притула показал редкое фото своей мамы Валентины. Основатель благотворительного фонда обратился к украинским женщинам по случаю Дня матери, который отмечается сегодня, 10 мая.
Соответствующее сообщение Притула опубликовал на своей странице в инстаграме.
На фотографии мама Сергея Притулы позирует возле цветущего дерева. Она улыбается, одной рукой держится за ветку, а другую держит на талии.
Валентина одета в легкую белую куртку, полосатое поло и ярко-зеленые штаны и обута в белые кроссовки. Вероятно, фотография сделана весной.
Всем украинским мамам желаю крепкого здоровья, цветов, улыбок и меньше смущения на сердце! Спасибо вам за любовь, молитвы и бессонные ночи! С Днем матери!,
– говорится в заметке Притулы.
Напомним, что 6 мая мама волонтера отпраздновала день рождения. Ей исполнился 71 год.
Отметим, что сегодня немало украинских знаменитостей поздравили своих матерей с праздником в соцсетях и поделились совместными фото. В частности, Святослав Вакарчук, Ирина Федишин, Джамала, Наталка Карпа, Наталка Денисенко, Инна Мирошниченко, Ксения Мишина, Ирина Горовая, Григорий Бакланов и другие.
Моя самая родная. Поздравляю с Днем матери. Благодарю Бога каждый день за вас. Моя поддержка, мотивация, энергия! Пусть тот позитив, энергия, которой вы зажигаете все вокруг, никуда не исчезают. Пусть здоровье будет крепким, а сердце спокойным! Спасибо за все, люблю безгранично!,
– обратилась к маме Федишин.
С кем Сергей Притула отпраздновал Пасху?
Напомним, что Сергей Притула отпраздновал Пасху со своей женой Екатериной, их тремя детьми: Стефанией, Соломией и Марком, а также сыном от первого брака Дмитрием.
Основатель благотворительного фонда и его близкие посвятили паски во Владимирском соборе.