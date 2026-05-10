Відповідний допис Притула опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

На фотографії мама Сергія Притули позує біля квітучого дерева. Вона усміхається, однією рукою тримається за гілку, а іншу тримає на талії.

Пані Валентина одягнена в легку білу куртку, смугасте поло та яскраво-зелені штани й взута у білі кросівки. Ймовірно, світлина зроблена навесні.

Усім українським мамам зичу міцного здоров'я, квітів, посмішок і менше бентеги на серці! Дякуємо вам за любов, молитви та недоспані ночі! З Днем матері!,

– йдеться у дописі Притули.

Мама Сергія Притули / Фото з інстаграму волонтера

Нагадаємо, що 6 травня мама волонтера відсвяткувала день народження. Їй виповнився 71 рік.

Зазначимо, що сьогодні чимало українських знаменитостей привітали своїх матерів зі святом у соцмережах та поділились спільними фото. Зокрема, Святослав Вакарчук, Ірина Федишин, Джамала, Наталка Карпа, Наталка Денисенко, Інна Мірошниченко, Ксенія Мішина, Ірина Горова, Григорій Бакланов та інші.

Моя найрідніша. Вітаю з Днем матері. Дякую Богові щодня за вас. Моя підтримка, мотивація, енергія! Нехай той позитив, енергія, якою ви запалюєте все навколо, нікуди не зникають. Нехай здоров'я буде міцним, а серце спокійним! Дякую за все, люблю безмежно!,

– звернулась до мами Федишин.

Ірина Федишин з мамою / Фото з інстаграму співачки

З ким Сергій Притула відсвяткував Великдень?

Нагадаємо, що Сергій Притула відсвяткував Великдень зі своєю дружиною Катериною, їхніми трьома дітьми: Стефанією, Соломією та Марком, а також сином від першого шлюбу Дмитром.

Засновник благодійного фонду та його близькі посвятили паски у Володимирському соборі.