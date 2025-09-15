Укр Рус
Show24 Украинские звезды Сергей Притула показал как выросли его дочери, и поделился достижениями старшей
15 сентября, 11:33
4

Сергей Притула показал как выросли его дочери, и поделился достижениями старшей

Марта Гнат
Основні тези
  • Сергей Притула поделился фотографиями своих дочерей Соломии и Стефании, которые заметно подросли.
  • Старшая дочь Соломия стала пластункой, что является ее достижением.

Волонтер и звездный отец Сергей Притула опубликовал фото со своими дочерьми Соломией и Стефанией. Девочки уже заметно подросли, а старшая дочь даже стала пластункой.

Сергей показал публике 8-летнюю Соломию и 4-летнюю Стефанию, а также рассказал о достижениях старшей дочери, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм волонтера.

Читайте также Тяжело пипец, – сын Грубича, который потерял руку на фронте, поделился результатами реабилитации

На фото заметно, что девушки заметно подросли и внешне похожи на папу. Оказалось, что Соломийка стала пластункой. Притула даже призвал других вступать в Пласт.

Отдавайте детей в Пласт! Соглашайтесь становиться воспитателями! Поздравляю всех с открытием пластового года!,
– написал волонтер.

На фотографии сестрички тепло обнимаются. Соломия одета в форму пластунов, а София в светлых штанах и яркой курточке. Вероятно, через несколько лет и младшая захочет пойти по стопам старшей.

Дочери Сергея Притулы / Фото из инстаграма

Сергей Притула с дочерьми / Фото из инстаграма

В комментариях можно прочитать немало теплых слов и пожеланий девушкам.

  • "Так приятно было вас с дочерьми встретить сегодня на ВПР".
  • "Самый лучший папа с дочкой-умничкой. Люблю вашу семью. Слава Украине!".
  • "Так приятно слышать и видеть детей, организованных и веселых одновременно. И наслаждение для ушей в Киеве – украинский".
  • "Хорошенькие девочки Притулята".

Кем стали дети других украинских звезд?

  • Мария Полякова учится в университете Беркли, что в США. В этом году девушка вышла замуж за иностранца.
  • Мария Кравец является ведущей подкаста "Дома поговорим", работает в танцевальном коллективе IWD.Clan, а также развивает свои соцсети как блогер.
  • Злата Митчел, дочь Ольги Фреймут, сейчас самостоятельно проживает в Лос-Анджелесе (США). Вероятно, девушка занимается или изучает кинопроизводство, режиссуру и хореографию.
  • Андрей Потапенко два года будет учиться в Великобритании, а впоследствии планирует поступить в вуз. Школу для сына выбрала мама – Ирина Горовая, а расходы на себя взял отец – Алексей Потапенко.