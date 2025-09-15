Укр Рус
Українські зірки Сергій Притула показав як виросли його доньки, і поділився досягненнями старшої
15 вересня, 11:33
4

Сергій Притула показав як виросли його доньки, і поділився досягненнями старшої

Марта Гнат
Основні тези
  • Сергій Притула поділився фотографіями своїх доньок Соломії та Стефанії, які помітно підросли.
  • Старша донька Соломія стала пластункою, що є її досягненням.

Волонтер та зірковий батько Сергій Притула опублікував фото зі своїми доньками – Соломією та Стефанією. Дівчатка уже помітно підросли, а старша донька навіть стала пластункою.

Сергій показав публіці 8-річну Соломію та 4-річну Стефанію, а також розповів про досягнення старшої доньки, пише Show24 з посиланням на інстаграм волонтера.

На фото помітно, що дівчата помітно підросли й зовнішньо схожі на татуся. Виявилось, що Соломійка стала пластункою. Притула навіть закликав інших вступати до Пласту.

Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року!, 
– написав волонтер.

На світлині сестрички тепло обіймаються. Соломія одягнута у форму пластунів, а Софія у світлих штанах і яскравій курточці. Ймовірно, через декілька років і молодша захоче піти стопами старшої.

Доньки Сергія Притули / Фото з інстаграму

Сергій Притула з доньками / Фото з інстаграму

У коментарях можна прочитати чимало теплих слів і побажань дівчатам.

  • "Так приємно було вас із донечками зустріти сьогодні на ВПР".
  • "Найкращий тато з донечкою-розумничкою. Люблю вашу родину. Слава Україні!".
  • "Так приємно чути й бачити дітей, організованих і веселих водночас. І насолода для вух у Києві – українська".
  • "Гарненькі дівчата Притулята".

Ким стали діти інших українських зірок?

  • Марія Полякова навчається в університеті Берклі, що у США. Цього року дівчина вийшла заміж за іноземця.
  • Марія Кравець є ведучою подкасту "Вдома поговоримо", працює у танцювальному колективі IWD.Clan, а також розвиває свої соцмережі як блогерка.
  • Злата Мітчел, донька Ольги Фреймут, зараз самостійно проживає у Лос-Анджелесі (США). Ймовірно, дівчина займається або вивчає кіновиробництво, режисуру та хореографію.
  • Андрій Потапенко два роки навчатиметься у Великій Британії, а згодом планує вступити до вишу. Школу для сина обрала мама – Ірина Горова, а витрати на себе взяв батько – Олексій Потапенко.