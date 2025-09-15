Волонтер та зірковий батько Сергій Притула опублікував фото зі своїми доньками – Соломією та Стефанією. Дівчатка уже помітно підросли, а старша донька навіть стала пластункою.
Сергій показав публіці 8-річну Соломію та 4-річну Стефанію, а також розповів про досягнення старшої доньки, пише Show24 з посиланням на інстаграм волонтера.
На фото помітно, що дівчата помітно підросли й зовнішньо схожі на татуся. Виявилось, що Соломійка стала пластункою. Притула навіть закликав інших вступати до Пласту.
Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року!,
– написав волонтер.
На світлині сестрички тепло обіймаються. Соломія одягнута у форму пластунів, а Софія у світлих штанах і яскравій курточці. Ймовірно, через декілька років і молодша захоче піти стопами старшої.
Доньки Сергія Притули / Фото з інстаграму
У коментарях можна прочитати чимало теплих слів і побажань дівчатам.
- "Так приємно було вас із донечками зустріти сьогодні на ВПР".
- "Найкращий тато з донечкою-розумничкою. Люблю вашу родину. Слава Україні!".
- "Так приємно чути й бачити дітей, організованих і веселих водночас. І насолода для вух у Києві – українська".
- "Гарненькі дівчата Притулята".
