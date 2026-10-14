Сергей Притула с женой и четырьмя детьми замиловал семейными кадрами

Сергей Притула устроил семейную фотосессию вместе с женой Екатериной и детьми. Семья позировала на ферме недалеко от Киева.

Эти снимки опубликовала фотограф Марина Комарицкая в инстаграме.

Перед камерой собралась вся семья шоумена: 18-летний Дмитрий, родившийся в первом браке Сергея, 9-летняя Соломия, 5-летняя Стефания и маленький Марко, которому исполнился год.

Сергей Притула и его семья / Фото Марины Комарицкой

Для семейной съемки семья выбрала одежду в похожих цветах, поэтому фотографии выглядят гармонично.

Фотограф запечатлела не только моменты, когда все вместе позируют перед камерой, но и отдельные кадры с детьми. В частности, Сергей фотографировался с сыновьями, а Екатерина – с малышами.

Сергей Притула с семьей / Фото Марины Комарицкой

Конечно, не обошлось и без романтических фото супругов. На некоторых снимках Сергей и Екатерина обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Сергей Притула с женой и детьми / Фото Марины Комарицкой

Добавим, что ранее Сергей Притула также показал редкое фото своей мамы Валентины. На тот момент женщина недавно отпраздновала 71-летие.