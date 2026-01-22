22 января, 13:52
24-летний режиссер Сергей Сасин умер после тяжелой болезни
Основні тези
- Украинский режиссер Сергей Сасин умер 22 января в возрасте 24 лет от онкологического заболевания.
- Сасин учился режиссуре телевидения, работал в Театре драмы и комедии, и создал короткометражный фильм "Несмеяна".
22 января из жизни ушел украинский режиссер Сергей Сасин. Ему было всего 24 года.
О смерти сообщили близкие на фейсбук-странице Сергея. Ранее стало известно, что режиссер страдал онкологическим заболеванием.
Вас также может заинтересовать Танцовщики Национальной оперы выступили за границей в балете "Лебединое озеро"
Брат Сасина опубликовал трогательний пост, в котором сообщил трагическую новость о смерти режиссера.
Сережа сегодня утром улетел в теплые края. Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле... Лети-лети,
– отметил Назар.
Он добавил, что в последние минуты перед смертью был рядом с Сергеем.
Что известно о Сергее Сасине?
- Он родился 23 мая 2001 года в Киеве.
- Изучал режиссуру телевидения в КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого, который закончил в 2022 году.
- Сергей работал режиссером и руководителем литературно-драматургической части Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
- В 2023 году мир увидел его короткометражный фильм "Несміяна", который рассказывает историю 13-летней танцовщицы Леси.
- В начале этого года подруга Сасина Дарья Топиха в фейсбуке рассказала, что режиссер борется с раком кишечника и состояние его здоровья было очень тяжелым – он даже не имел сил сидеть.