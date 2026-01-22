О смерти сообщили близкие на фейсбук-странице Сергея. Ранее стало известно, что режиссер страдал онкологическим заболеванием.

Брат Сасина опубликовал трогательний пост, в котором сообщил трагическую новость о смерти режиссера.

Сережа сегодня утром улетел в теплые края. Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле... Лети-лети,

– отметил Назар.

Он добавил, что в последние минуты перед смертью был рядом с Сергеем.

Сергей Сасин / Фото с его фейсбука

Что известно о Сергее Сасине?