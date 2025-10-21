На войне погиб танцор и звукорежиссер Сергей Сокур

В боях за Украину погиб днепровский танцор и звукорежиссер Сергей Сокур. Когда-то он был участником ансамблей "Радуга" и "Радость".

Печальную весть сообщили в телеграм-канале "Наш Город Днепр", передает 24 Канал.

Не пропустите Никита Добрынин сообщил о горе в семье

Один из самых ярких танцоров своего поколения, а впоследствии – профессиональный диджей и звукорежиссер. Он всегда был рядом, когда нужно – помогал, спасал концерты, настраивал аппаратуру и просто поддерживал друзей,

– говорится в заметке.

Сергей Сокур почти год считался пропавшим без вести. Впоследствии результат ДНК теста подтвердил, что он и его собратья погибли во время выполнения боевого задания. У защитника осталась жена Татьяна и четверо детей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Сергея.

Кто еще недавно погиб на войне?