21 октября, 19:29
На войне погиб танцор и звукорежиссер Сергей Сокур

Мария Примыч
  • Сергей Сокур, днепровский танцор и звукорежиссер, погиб в боях за Украину.
  • Он считался пропавшим без вести почти год, тест ДНК подтвердил его гибель во время выполнения боевого задания.

В боях за Украину погиб днепровский танцор и звукорежиссер Сергей Сокур. Когда-то он был участником ансамблей "Радуга" и "Радость".

Печальную весть сообщили в телеграм-канале "Наш Город Днепр", передает 24 Канал.

Один из самых ярких танцоров своего поколения, а впоследствии – профессиональный диджей и звукорежиссер. Он всегда был рядом, когда нужно – помогал, спасал концерты, настраивал аппаратуру и просто поддерживал друзей, 
– говорится в заметке.

Сергей Сокур почти год считался пропавшим без вести. Впоследствии результат ДНК теста подтвердил, что он и его собратья погибли во время выполнения боевого задания. У защитника осталась жена Татьяна и четверо детей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Сергея.

Кто еще недавно погиб на войне?

  • Напомним, что 17 сентября 2025 года на войне погиб Андрей Нескубин – музыкант, певец и актер. Защитнику было 33 года.

  • "Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 километрах от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", – рассказали в культурно-общественном центре "Шелтер Плюс".