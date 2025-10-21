На війні загинув танцюрист і звукорежисер Сергій Сокур

У боях за Україну загинув дніпровський танцюрист і звукорежисер Сергій Сокур. Колись він був учасником ансамблів "Радуга" і "Радость".

Сумну звістку сповістили у телеграм-каналі "Наше Місто Дніпро", передає 24 Канал.

Один із найяскравіших танцюристів свого покоління, а згодом – професійний діджей і звукорежисер. Він завжди був поруч, коли потрібно – допомагав, рятував концерти, налаштовував апаратуру й просто підтримував друзів,

– йдеться у дописі.

Сергій Сокур майже рік вважався зниклим безвісти. Згодом результат ДНК тесту підтвердив, що він та його побратими загинули під час виконання бойового завдання. У захисника залишилась дружина Тетяна і четверо дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, друзям і колегам Сергія.

