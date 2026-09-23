23 сентября скончался российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. Он был сторонником кремлевского диктатора и войны в Украине.

О его смерти сообщил российский телеведущий Вадим Такменев.

Что известно о Соседове и его смерти

Сообщается, что Соседов упал с лестницы. Причиной падения стал оторвавшийся тромб. Еще за неделю до смерти путинист жаловался близким на плохое самочувствие.

К тому же у Соседова всегда были проблемы с сердцем. Говорят, что алкоголь он не употреблял, а тромбоз произошел из-за длительного перелета в Якутию.

Стороннику войны в Украине было 58 лет.

Напомним, что Соседов был бывшим судьей украинского "Х-Фактора". Он даже жил в Украине до начала полномасштабного вторжения.

Но после 24 февраля 2022 года мужчина внезапно "запел" по-другому и начал активно продвигать пророссийские нарративы, утверждая, что "украинцами управляют из США".