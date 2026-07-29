Просто до отчаяния, – Сергей Жадан назвал самую большую проблему украинской музыки

Известный писатель и музыкант Сергей Жадан откровенно высказался о состоянии современной украинской музыки.

В новом выпуске подкаста "Звучит" он назвал, по его мнению, главную проблему украинской сцены.

По словам Жадана, значительным недостатком многих исполнителей является низкое качество текстов. Именно в этом, уверен музыкант, кроется одна из главных слабостей современной украинской музыки.

Мне кажется, что самой большой проблемой украинской музыки – и той, которая считает себя популярной, и той, которая считает себя альтернативной – невероятно, просто безумно, фатально низкое качество текстов. Просто до отчаяния,

– отметил Жадан.

Он предложил искать выход в сотрудничестве с профессиональными поэтами. В частности, вспомнил советскую практику, когда тексты для эстрадных песен нередко писали профессиональные поэты, многие из которых были членами Союза писателей Украины.

Разумеется, там стоял принцип определенной цензуры и контроля, но в этом что-то было. Эти поэты по крайней мере умели рифмовать,

– добавил артист.

При этом он подчеркнул, что поэзия для книги и текст для песни – это разные вещи. По словам Жадана, автор песен должен заботиться не только о содержании, но и о том, как слова будут звучать в сочетании с музыкой. Важны семантика, фоника, ритм и построение фраз, ведь именно они помогают тексту органически ложиться на мелодию.

Сергей Жадан стал гостем подкаста "Звучит": смотрите видео онлайн

В настоящее время Сергей Жадан объединяет творческую деятельность с военной службой. Ранее он рассказывал, какие задачи выполняет в армии.