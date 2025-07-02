Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по литературе

Украинский писатель и военнослужащий Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе от Федерального министерства жилищно-коммунального хозяйства, искусства, культуры, СМИ и спорта.

Сергея Жадана поздравил федеральный министр искусств и культуры и вице-канцлер Австрии Андреас Баблер. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт министерства.

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Австрийскую государственную премию по европейской литературе присуждают с 1995 года. Награду получает европейский автор за полное литературное произведение, которое признано на международном уровне, что подтверждено переводами. Произведение должно быть доступно на немецком языке. Денежное вознаграждение – 25 тысяч евро.

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер отметил, что Сергей Жадан – "один из самых проницательных писателей современной европейской литературы". Он стал голосом украинцев в мире благодаря своему творчеству.

Он возвращает народу Украины их голос и индивидуальность, которые они рискуют потерять перед лицом российской агрессии. Его творчество выражает то, что не может выразить повседневная речь. Он имеет литературную силу, необходимую для того, чтобы свидетельствовать и дарить надежду во времена войны и террора,

– добавил Андреас Баблер.

Церемония награждения состоится 25 июля 2025 года во время Зальцбургского фестиваля.

Коротко о Сергее Жадане

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 года в городе Старобельск (ныне Луганская область), однако часто приезжал в Харьков к своей тете – поэтессе, переводчице и литературоведу Александре Ковалевой.

Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии), а позже учился на аспирантуре в этом же вузе. В 2000 году Жадан защитил диссертацию, посвященную украинскому футуризму: "Философско-эстетические взгляды Михаила Семенко".

Роман писателя "Ворошиловград" одержал победу в конкурсе "Книга года BBC" (2010 год), а в 2014 году получил швейцарскую литературную премию Jan Michalski Prize. Среди других известных романов Жадана: "Депеш мод", "Месопотамия" и "Интернат"; также он является автором поэтических сборников "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей".