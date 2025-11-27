Шугар предположил, почему коллеги проигнорировали его концерт во Дворце спорта

Шугар (Олег Шкарпета) высказался о реакции коллег на его первый большой концерт во Дворце спорта. Певец поделился, что получил поздравления от многих артистов.

Об этом он рассказал в интервью Сергею Лиховиде. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Разговор".

Не пропустите После успеха "Не пьяна – влюблена": известная украинская группа записала трек с ансамблем "Кралица"

Сергей Лиховида вспомнил, что журналистка Алина Шаманская, которая была на концерте Шугара во Дворце спорта, рассказывала, что VIP-сектор, где обычно сидят представители шоубизнеса, был полупустой, то есть артисты не пришли поддержать коллегу.

На самом деле было много артистов, которых мы пригласили. У кого-то не получилось. Но мне неважно, как меня воспринимают, одобряет ли меня кто-то, или нет. Пусть я буду или всем другом, или всем комком в горле. Я знаю, что делаю, что буду делать и кто я,

– подчеркнул Олег.

Шугар предположил, что коллеги могут ему завидовать.

Возможно, кто-то меня не воспринимает, завидует: "Где он взялся? Что это он поет?" Может, для кого-то это фигня. Кто-то скажет: "У него же даже нет пиар-команды". Или: "Что это такое, как это так? А я же здесь уже 10 лет". Думаю, на их месте я бы так же чувствовал. Если кто-то так чувствует. Мы же не знаем,

– отметил певец.

В то же время Олег признался, что поддерживает хорошие отношения с некоторыми коллегами. В частности, с группой Chico и Qatoshi, Golubenko, FIЇNKA, alyona alyona. Певец считает, что дружба в сфере шоубизнеса возможна.

Интервью с Шугаром: смотрите видео онлайн

Что известно о концерте Шугара во Дворце спорта?