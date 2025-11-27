Шугар припустив, чому колеги проігнорували його концерт у Палаці спорту
- Шугар поділився, що отримав привітання від багатьох артистів після свого першого великого концерту у Палаці спорту.
- Він припустив, що деякі колеги можуть його не сприймати через заздрість, але підтримує хороші стосунки з кількома артистами.
Шугар (Олег Шкарпета) висловився про реакцію колег на його перший великий концерт у Палаці спорту. Співак поділився, що отримав привітання від багатьох артистів.
Про це він розповів в інтерв'ю Сергію Лиховиді. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Розмова".
Сергій Лиховида пригадав, що журналістка Аліна Шаманська, яка була на концерті Шугара в Палаці спорту, розповідала, що VIP-сектор, де зазвичай сидять представники шоубізнесу, був напівпорожній, тобто артисти не прийшли підтримати колегу.
Насправді було багато артистів, яких ми запросили. У когось не вийшло. Але мені неважливо, як мене сприймають, чи мене хтось схвалює, чи ні. Хай я буду або всім другом, або всім комком у горлі. Я знаю, що роблю, що буду робити й хто я,
– наголосив Олег.
Шугар припустив, що колеги можуть йому заздрити.
Можливо, хтось мене не сприймає, заздрить: "Де він взявся? Що це він співає?" Може, для когось це фігня. Хтось скаже: "У нього ж навіть немає піар-команди". Або: "Що це таке, як це так? А я ж тут вже 10 років". Думаю, на їхньому місці я б так само відчував. Якщо хтось так відчуває. Ми ж не знаємо,
– зазначив співак.
Водночас Олег зізнався, що підтримує хороші стосунки з деякими колегами. Зокрема, з гуртом Chico і Qatoshi, Golubenko, FIЇNKA, alyona alyona. Співак вважає, що дружба у сфері шоубізнесу можлива.
Інтерв'ю з Шугаром: дивіться відео онлайн
Що відомо про концерт Шугара в Палаці спорту?
Нагадаємо, що Шугар відіграв концерт у Палаці спорту 19 жовтня. Він зібрав тисячі глядачів.
У залі звучали треки, які заполонили тікток, зокрема "Олєг", "Тьотя" та "Йо-йо". Разом з Іваном Люленовим Олег виконав пісні "Панічка" та "Шовковиця".
Люленов і Шугар також створили мешап треків "Тьотя" і Creep англійського рок-гурту Radiohead.