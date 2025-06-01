Не отпускали со сцены: SHUMEI собрал аншлаг во Львовской опере и заставил зал аплодировать стоя

Полный зал, громкие овации, благотворительные аукционы и артист, которого не хотят отпускать со сцены – все эти слова как нельзя лучше описывают атмосферу летнего вечера во Львовской национальной опере, где состоялось выступление певца Олега Шумея.

16 июня SHUMEI дал большой сольный концерт в рамках всеукраинско-европейского тура. Команда Show24 побывала на событии и рассказывает самые интересные подробности вечера.

К теме Где сейчас и как живет украинский певец SHUMEI, который перепел легендарную песню "У тополя"

Так, SHUMEI представил во Львове программу из авторских песен, дуэтов и каверов. Концерт открылся с мощного хита, записанного вместе с Тиной Кароль – "Стерва". Публика сразу подхватила энергетику и начала подпевать артисту в унисон. Впоследствии прозвучала еще одна дуэтная композиция с Тиной – "Дзвони".

SHUMEI выступил во Львове: смотрите видео онлайн

В течение концерта звучали и другие треки певца: "Прости", "Волосы", "Выше облаков", "Біля тополі", "Комета" и другие, которые хорошо знакомы слушателям.

SHUMEI выступил во Львове: смотрите видео онлайн

SHUMEI – не просто певец, а еще и профессиональный музыкант. Он учился во Львовской национальной музыкальной академии им. Лысенко на флейтиста, также играет на фортепиано, гитаре и других духовых инструментах. Моменты, когда артист садился за рояль или играл на флейте, добавляли особой, почти камерной атмосферы вечера.

SHUMEI выступил во Львове: смотрите видео онлайн

Специальной гостьей концерта стала певица DOMIY. Вместе с Олегом они исполнили эмоциональный дуэт "Не пройдет". Их клип на песню собрал уже более 14 миллионов просмотров на YouTube, и вживую звучал не менее щемяще.

DOMIY и SHUMEI – "Не пройдет": смотрите видео

К слову, совсем недавно во Львове с сольным концертом также выступала DOMIY. Как прошел концерт – читайте в материале Show 24.

Ближе к завершению SHUMEI исполнил дуэт со Златой Огневич – "Буревіями". Именно эта композиция в мае 2024-го получила премию YUNA в номинации "Лучший дуэт".

SHUMEI спел "Буревіями": смотрите видео онлайн

Концерт, что важно, имел благотворительную цель. Во время перерыва организовали аукцион в поддержку ВСУ. Один из лотов – сине-желтый флаг с подписями SHUMEI и его команды музыкантов. В общем зрители в тот вечер сделали донаты на более 100 тысяч гривен.

На концерте SHUMEI за донат разыгрывали сине-желтый флаг / Фото 24 Канала

Завершился концерт так же ярко, как и начался: под овации, просьба спеть еще – и песню на бис. Олег не отказал. А под финальные аккорды слушатели и слушательницы уже даже не сдерживали эмоций – поднялись со своих мест и начали танцевать.