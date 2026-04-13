SHUMEI рассекретил, действительно ли Тина Кароль является его продюсером

У певца SHUMEI есть несколько совместных проектов с Тиной Кароль. Они записали дуэты "Дзвони" и "Стерва", а также певец участвовал в проекте артистки "Дом звукозаписи".

Кроме того, Тина Кароль подарила ему песню "Выше облаков" и даже сюрпризом приезжала на один из концертов. Из-за такого сотрудничества в сети появлялись слухи, что Тина Кароль якобы продюсирует SHUMEI. Сам артист это прокомментировал в программе "Тур по звездам".

SHUMEI заявил, что информация о продюсировании не соответствует действительности – он работает с собственной командой.

Я глубоко уважаю Тину Кароль. У нас есть несколько даже дуэтов. Она подарила мне песню "Выше облаков". Но она не является моим продюсером. Мы с ней в дружеских отношениях. Общаемся, она может дать подсказки, советы,

– отметил артист.

Кстати, ранее в интервью OBOZ.UA SHUMEI признавался, что никаких ограничений в общении между ним и Тиной Кароль нет.

