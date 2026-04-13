SHUMEI рассекретил, действительно ли Тина Кароль является его продюсером
- SHUMEI подтвердил, что Тина Кароль не является его продюсером, хотя они сотрудничают и имеют дружеские отношения.
- Настоящее имя SHUMEI – Олег Шумей, он родился в Ивано-Франковской области и активно занимается музыкой, гастролируя в Украине и за рубежом.
У певца SHUMEI есть несколько совместных проектов с Тиной Кароль. Они записали дуэты "Дзвони" и "Стерва", а также певец участвовал в проекте артистки "Дом звукозаписи".
Кроме того, Тина Кароль подарила ему песню "Выше облаков" и даже сюрпризом приезжала на один из концертов. Из-за такого сотрудничества в сети появлялись слухи, что Тина Кароль якобы продюсирует SHUMEI. Сам артист это прокомментировал в программе "Тур по звездам".
SHUMEI заявил, что информация о продюсировании не соответствует действительности – он работает с собственной командой.
Я глубоко уважаю Тину Кароль. У нас есть несколько даже дуэтов. Она подарила мне песню "Выше облаков". Но она не является моим продюсером. Мы с ней в дружеских отношениях. Общаемся, она может дать подсказки, советы,
– отметил артист.
Кстати, ранее в интервью OBOZ.UA SHUMEI признавался, что никаких ограничений в общении между ним и Тиной Кароль нет.
Что известно о SHUMEI?
- Настоящее имя артиста – Олег Шумей. Он родился в семье музыкантов 9 февраля 2002 года в городе Долина, что в Ивано-Франковской области. Олег занимается музыкой с детства.
- Он учился во Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко по классу флейты, а также владеет игрой на фортепиано, гитаре и других духовых инструментах.
- Среди самых известных песен артиста – "Прости", "Волосы", "Возле тополя", "Буревіями", записана в дуэте со Златой Огневич, и другие.
- Сегодня SHUMEI активно гастролирует как в Украине, так и за рубежом. Во время выступлений он также собирает средства на поддержку ВСУ и приобщается к благотворительным инициативам. В частности, во время одного из зарубежных туров артист собирал средства на лечение Богдана Илькива – мальчика с мышечной дистрофией Дюшена.