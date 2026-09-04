"Мудрая не по годам": 60-летняя Синди Кроуфорд трогательно поздравила дочь с 25-летием

У легендарной супермодели 90-х Синди Кроуфорд есть сразу несколько поводов для радости. Звезда трогательно поздравила свою единственную дочь Каю Гербер с 25-летием, а также в очередной раз доказала поклонникам, что в 60 лет можно иметь безупречное подтянутое тело.

3 сентября семья Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера отмечала особый день. Их дочери, успешной модели и актрисе Кае Гербер, исполнилось 25 лет. По этому случаю звездная мама опубликовала трогательный пост в инстаграме, дополнив его свежим совместным снимком и милым детским фото Каи, на котором ей около года-полутора.

Синди Кроуфорд с дочерью / фото из инстаграма

В своем обращении Кроуфорд не сдерживала эмоций и отметила лучшие черты своей наследницы.

С 25-летием, моя (уже не такая и маленькая) Кая. Мудрая не по годам и полная сочувствия, доброты и любви. Наблюдать за тем, как ты выросла в прекрасную женщину, которой ты являешься сегодня, – одно из величайших благословений в моей жизни. Всегда тобой горжусь!

– написала супермодель.

Синди Кроуфорд с дочерью / фото из инстаграма

Стоит отметить, что Кая уверенно следует по стопам матери. Девушка дебютировала на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке еще в 2017 году. Сейчас она успешно развивает не только модельную, но и актерскую карьеру, недавно появившись в сериале "Осколки".

Сама же 60-летняя Синди Кроуфорд тоже не отстает и продолжает восхищать сеть своим внешним видом. Кроуфорд признается, что секрет его роскошного внешнего вида – это регулярные тренировки 3–4 раза в неделю, сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Ее распорядок дня включает пилатес, кардио, силовые упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Дочь Синди Кроуфорд поражает невероятной генетикой: во время недавнего появления на публике 24-летнюю Каю Гербер даже спутали с ее легендарной матерью.