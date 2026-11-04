С фатой и коктейлями: SKYLERR показала, как отрывалась с подругами перед свадьбой

Певица SKYLERR поделилась снимками с вечеринки с подругами накануне свадьбы с адвокатом Евгением Прониным. Артистка примерила фату, танцевала и позировала с тематическими шариками, но назвала эту встречу лишь репетицией девичника.

Фото и видео исполнительница опубликовала на своей странице в инстаграме. Для встречи с подругами SKYLERR выбрала белый асимметричный топ с изображениями птиц, широкие джинсы и белые туфли. Праздничное настроение образу придавали фата и блестящий обруч с надписью Bride.

Состоялась небольшая репетиция девичника. Мои

– подписала снимки певица.

На фотографиях Валерия улыбается и обнимается с подругами на фоне белых и серебристых шариков. Среди украшений был большой шарик в форме кольца, а еще один – с перечеркнутой фамилией Кудрявец и надписью "Пронина".

Судя по опубликованным кадрам, компания успела и потанцевать. На одном из видео артистка появилась в розовой ковбойской шляпе с серебристым декором, оставив фату.

Отдельно SKYLERR показала необычную подачу напитков: коктейли принесли в маленьких розовых ванночках с куклами и декором, похожим на пену. Рядом на столе стояли порции картофеля фри с соусом.

SKYLERR на вечеринке перед свадьбой / фото skylerr_official

Под постом одна из пользовательниц оставила комментарий, который заинтриговал нас насчет следующего торжества.

Уже не могу дождаться завтра

– написала она.

Комментарий / скриншот из инстаграма skylerr_official

Возможно, речь идет о свадьбе или о самой девичнике. Впрочем, по этому комментарию невозможно точно определить, какое именно событие имеется в виду.

Кстати, SKYLERR и Евгений Пронин уже официально стали мужем и женой – пара зарегистрировала брак 1 ноября. Для церемонии певица выбрала белое платье с глубоким вырезом и открытой спиной, а адвокат – черный смокинг, белую рубашку и бабочку. Молодожены поделились первыми фото с регистрации и сообщили, что впереди их еще ждет свадебное торжество.