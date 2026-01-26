Не только Кажанна и Jerry Heil: 5 громких ссор между украинскими звездами и их продюсерами

Конфликт между молодой артисткой Кажанной и лейблом NOVA MUSIC (соучредителем которого является Jerry Heil) стал одним из самых обсуждаемых скандалов за последнее время. Слова поддержки звучали как в сторону исполнительницы, так и в сторону ее команды, которая занималась ее продюсированием. После различных обвинений, звучавших то со стороны Кажанны, то NOVA MUSIC, партнеры прекратили сотрудничество.

На самом деле это не первый случай, когда артисты и продюсеры не могут найти общего языка или разрывают сотрудничество с громким скандалом. Кому из украинских знаменитостей приходилось переживать подобный опыт – читайте в материале 24 Канала.

Интересно "Рабский контракт" или лояльность: все о NOVA MUSIC и скандале между Кажанной и Jerry Heil

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

Конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком длился более 10 лет. После расторжения сотрудничества певец на концертах продолжил исполнять песни, авторские права на которые принадлежали продюсеру, поэтому Кондратюк подал в суд и выиграл.

Скандал разразился с новой силой, когда Виталий мобилизовался. Тогда он жаловался, что из-за выплат продюсеру у него не остается военной зарплаты. Кондратюк взамен обвинял бывшего подопечного в обмане.

"Война" официально завершилась в прошлом году. Виталий Козловский продал отцовскую квартиру, выплатил долг и выкупил права на песни. И хотя певец и продюсер иногда вспоминают друг о друге в интервью, в юридической плоскости вопрос между ними уже решен.



Игорь Кондратюк и Виталий Козловский / Фото ТаблоID

LAUD и Игорь Тарнопольский

В 2017 году финалист "Голоса страны" Влад Каращук начал музыкальный проект LAUD, а его продюсированием занялся Игорь Тарнопольский (лейбл Enjoy! Records). Первые конфликты начались с самого начала, но певец не придавал этому значительного внимания, потому что был более занят творчеством.

Но с начала полномасштабной войны продюсер уехал из Украины и перестал заниматься проектом, к тому же LAUD за 5 лет ни разу не получил роялти. Сам Тарнопольский говорил, что несмотря на инвестиции в артиста, доход с роялти не смогли превратиться в прибыль – поэтому и не выплачивались.

LAUD подал иск в суд и в 2024 году выиграл его. Это один из немногих случаев в индустрии, когда именно артисту удалось убедить суд в своей правоте. Так Владу удалось закрепить за собой имя и право на артистическую деятельность.

LAUD поддержал Кажанну: видео

Wellboy и Papa Music

Весной 2023 года Wellboy сообщил, что хочет прекратить сотрудничество с лейблом Papa Music и работать с директором Мартой Останковой. В лейбле предположили, что Марта просто "накрутила" Антона. И напомнили артисту, что вложили в него около 200 тысяч долларов.

Сценическое имя и права на песни Вельбоя принадлежали лейблу, поэтому певец переименовался в Anton Velboi и продолжил выполнять свои треки. А команда лейбла, в свою очередь, выпускала новые песни под именем Wellboy.

Papa Music подали на артиста в суд и выиграли его: из-за этого Антону надо было выплатить лейблу 300 тысяч долларов до 2028 года. Через некоторое время обе стороны конфликта сообщили, что выяснили все вопросы – Wellboy вернулся к сотрудничеству с лейблом.



Wellboy и представитель Papa Music / Фото из инстаграма лейбла

Олег Винник и Александр Горбенко

Сотрудничество Олега и Александра, которые были не только партнерами, но и близкими друзьями, завершилось во время полномасштабного вторжения. В определенный момент Винник потерял доступ к своим официальным страницам и все сообщения там стали скрытыми.

В первом за долгое время интервью артист объяснил, что виной этому его бывший продюсер. На этом публичные стычки между Горбенко и Винником не прекратились. Например, первый заявил, что певец выехал из Украины, замаскировавшись "под пледиком" на заднем сиденье авто.

Впоследствии Олег Винник сказал, что это – чушь. А его жена Таюне добавила, что на самом деле они вывезли в Германию семью Горбенко и дали им убежище. И намекнула, что в семье якобы были проблемы с алкоголем.

Однажды вечером они очень поссорились между собой. Это немецкий дом, я испугалась, что придут полицаи, то разбираться будут уже с нами, ведь жилье наше. Олег сказал, что если вы в нашей квартире, то так не делайте. И мы ушли, оставив их на кухне. А когда рано проснулись, их уже не было. Ни "спасибо", ни "до свидания",

– рассказывала Таюне.



Олег Винник и Александр Горбенко / Фото Viva

Джамала и Игорь Тарнопольский

Еще один конфликт с лейблом Enjoy! Records связан с Джамалой. В 2021 году почти все клипы победительницы Евровидения внезапно исчезли с ее ютуб-канала.

Это произошло примерно через 3 месяца после того, как артистка прекратила сотрудничество с Игорем Тарнопольским и сменила менеджмент. С тех пор Джамала перестала владеть "ключами" от канала.

Тарнопольский намекнул на манипуляцию и шантаж со стороны артистки. И объяснил, что клипы Джамалы недоступны к просмотру из-за проблем с авторскими правами, которые на тот момент принадлежали лейблу Enjoy! Records. Артистка почти не комментировала ссору, но через 2 года призналась, что проходит через судебный процесс.



Игорь Тарнопольский и Джамала / Фото из инстаграма продюсера