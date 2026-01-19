Кажанна обвинила лейбл в "рабском контракте" и невыплате средств, а NOVA MUSIC разорвали сотрудничество с певицей досрочно. Что известно о компании и почему возник громкий скандал – узнавайте все детали в материале 24 Канала.

К слову Лейбл Jerry Heil ответил на обвинения Кажанны относительно невыплат и отчетности

Лейбл NOVA MUSIC – что о нем известно?

В июле 2023 года Jerry Heil сообщила, что вместе с Тарасом Себестяновичем создает лейбл под названием NOVA MUSIC. Артистка заявила, что хочет помогать молодым музыкантам и делиться опытом, формировать команду и продвигать в индустрии.

Хотим, чтобы наши артисты о сотрудничестве с нами отзывались так: "Я просто пишу честно – обо всем остальном заботится моя команда". Лейбл NOVA MUSIC – для музыкантов, которые не имеют целью делать трек ради того, чтобы выпустить трек, а уже сейчас осознают свою миссию,

– указывали в команде.

Первой артисткой лейбла стала Виталия Грицак (Vitaliia), а впоследствии к нему присоединилась Кажанна.

Через год лейбл подписал контракт с музыкальным дистрибьютором The Orchard, то есть стал автономным. Это дало возможность прозрачно отслеживать отчеты со стриминговых платформ.

Лейбл обещал не только публикацию треков на платформах, но и высокий уровень видимости музыки, личного менеджера (который будет сопровождать релиз, администрировать страницы, анализировать успех треков), сотрудничество с медиа, маркетинг, защита авторских прав и тому подобное.

Vitaliia о сотрудничестве с NOVA MUSIC

На фоне конфликта Кажанны и NOVA MUSIC, Vitaliia решила поддержать певицу и также призвала лейбл выплатить ей роялти. Однако впоследствии заявила, что не имеет претензий к команде. В комментарии 24 Канала артистка объяснила ситуацию.

У нас были нерешенные вопросы с роялти и на фоне этого я решила поддержать Кажанну в сториз и попросить выплатить мне мое вознаграждение также. Мое обращение лейбл услышал и сразу же в тот день я получила все отчеты и средства. Задержку объяснили рабочей ошибкой работника команды,

– отметила Виталия Грицак.



Vitaliia 2 года назад мирно разорвала сотрудничество с лейблом / Скриншот из инстаграм-сториз

С чего все началось?

Еще в январе 2025 года пошли слухи о том, что Кажанна находится в сложном финансовом положении из-за лейбла. Тогда певица отвергла подобные обвинения и заверила, что молодые артисты не смогут жить со стримов.

Представляется, что тогда в сплетнях была доля правды. После публикаций песен финалистов Нацвдбора Кажанна пошутила о треке Jerry Heil CATHARTICUS (prayer). Певица добавила в свой последний хит Воу религиозных реплик.

Как должна была звучать моя песня, чтобы пройти в финал Нацотбора,

– добавила Кажанна.

Впоследствии на странице певицы в тредс начали появляться ироничные комментарии с отсылкой к Jerry Heil и ее команде. Позже большинство этих сообщений звезда удалила.

"Чувствую, что чем святее образ строит человек, тем более некрасиво ведет себя она, или ее команда, но не могу доказать. Могу ли?" – писала Кажанна.

Певица призналась, что находится в плохом состоянии и непонимании, как двигаться дальше. И намекнула, что лейбл беспокоится о своей репутации больше, чем о людях в команде.

Я сижу в дикой истерике и абсолютном бессилии и не понимании, как дальше, а мне пишет человек с лейбла, не спрашивая, как я, о том, что у них репутационные риски. Так же я была в шоке, когда мне давали правки по работе в нерабочее время и требовали сделать их немедленно, а я сидела с бронхитом и умирающим котом на руках,

– написала певица.

Что писала Кажанна / Скриншоты из соцсетей Кажанны

Детали контракта между Кажанной и NOVA MUSIC

После волны поддержки Кажанна заявила, что ее цель – выйти из "рабского контракта". Зато девушку якобы шантажировали зарплатой, роялти, предлагали новое соглашение и навешивали "космические долги".

Мне очень смешно читать об упреках "удобно это все появилось под Евровидение", о "ботах с пустыми аккаунтами", будто я это "оплатила", я еще раз повторю, что у меня минус на карте, потому что вы, NOVA MUSIC, не выплачиваете мне роялти,

– указывала Кажанна.

Лейбл NOVA MUSIC объявил, что прекращает сотрудничество с Кажанной досрочно. В команде рассказали, что в конце осени обе стороны были готовы останавливать сотрудничество и договорились завершить процесс в январе. Лейбл добавил, что инвестировал в проект значительные ресурсы.

Фактически с нуля была запущена концертная и коммерческая деятельность: проведено около 10 коммерческих выступлений, в том числе 2 сольных концерта в Киеве, реализовано более 70 сотрудничеств с брендами различных категорий. Кажанна стала лицом Adidas, Prom.ua и Eva.ua, записала 13 треков и альбом, выпустила 10 lyric video и 5 клипов,

– указали в команде.

NOVA MUSIC добавили, что проект "Кажанна" должен был начать приносить прибыль с 3 года в сотрудничестве. По состоянию на январь 2026 он так и не вышел в "плюс". При этом у артистки ничего не требовали и не посягали на ее права.

Сотрудничество с Кажанной началось на условиях 70/30: 70% отходило лейблу, 30% – артистке. Лейбл полностью занимался созданием песен, промо, концертов, работой команды. Первый год NOVA MUSIC работал только на своих инвестициях.

"По запросу артистки предоставлялись авансы на личные нужды. Осенью 2025 года, после обсуждения дальнейших шагов в рамках сотрудничества, мы предложили пересмотреть условия и перейти на модель 50/50. Артситка от этого предложения отказалась".

Лейбл отверг заявления Кажанны о "моральных травмах" и добавил, что артистка сама "переходила границы". Также в команде заявили, что девушка видела внутреннюю отчетность, но сама Кажанна до сих пор это опровергает.

Почему возник конфликт?

Кажанна опубликовала еще одно сообщение о сотрудничестве с NOVA MUSIC. Певица уверена, что вложения лейбла должны были окупиться.

Я знаю точные цены за саундпродакшн (саундов выбирала я), а также знаю, сколько платили мне – значит посчитать 70% легко. Да, были расходы кроме музыки, но с обеих сторон и добровольно, и я очень упрощала процесс,

– подчеркивала артистка.

Кажанна добавила, что много работы выполняла сама или в коллаборациях: делала образы и стилизации, договаривалась об интервью, режиссировала свои концерты. Кажанна решила уйти потому, что процент ее работы не соответствовал проценту зарплаты.

"Я две недели напоминала о зарплате, часто, у меня не было ни копейки. А когда я выложила в сториз, что ищу работу – меня попросили удалить, потому что это "влияет на репутацию лейбла". Мне предложили два варианта: взять у них в долг, или "подождать пока раскрутишься"", – отметила исполнительница.

По словам Кажанны она инициировала множество разговоров об изменениях, а когда предложила разойтись, то не нашла попыток решить это в диалоге – поэтому и возник конфликт.

Последнее заявление от NOVA MUSIC

Лейбл в очередной раз подчеркнул, что настроен на прозрачный диалог и готов все разъяснить. Однако вынужден публично прокомментировать заявления артистки.

Относительно внутренней отчетности по словам команды, все было показано Кажанне еще 29 декабря 2025 года. Она должна была получить документы в электронном формате, но произошла задержка с ее стороны: певица должна была заключить договор о неразглашении.

Относительно роялти и выплат: все оплаты по рекламе и концертам осуществлены. Выплата роялти должна осуществиться только за 3 квартал 2025 – этот вопрос сейчас решается через юристов. NOVA MUSIC подтвердили, что задержки действительно были, но каждая из них имела свои причины, а Кажанна была об этом предупреждена и получала авансы.

Несмотря на неприбыльность проекта, действующий контракт и другие обязательства, лейбл NOVA MUSIC передает ей все: дистрибуцию бэк-каталога, долю прав на песни, принадлежавшие лейблу, торговую марку, ютуб-канал и видео на нем, без каких-либо претензий со стороны лейбла,

– подытожила команда NOVA MUSIC.

Что обо всем этом говорила Jerry Heil?

В соцсетях ждали реакцию не только лейбла, но и его основательницы Jerry Heil. Певица вышла на связь и предположила, что Кажанну мог "накрутить" другой лейбл, который на нее "охотится". Она подчеркнула, что из-за собственного опыта на Аню никогда не оказывали давление и лишь создавали удобные условия для работы.

Мало кто становится очень большим мгновенно. Это путь. Я сама вышла из долгов лишь несколько лет назад – это несмотря на достаточно большие цифры на стримах уже в то время,

– добавила артистка.

Jerry Heil также опровергла утверждение о том, что у Кажанны забирают права на песни или то, что ей запрещали участвовать в Нацотборе. И впоследствии добавила, что певица действительно была успешной и до лейбла. Однако команда запустила и настроила ютуб, занималась концертной деятельностью.

"Друзья, которые это читают, такой объем "тихой работы" выполняется командой – это трудно понять постороннему человеку, даже если это не понимают часто артисты. Ты знаешь, что доходы с песен – это не те цифры, которые люди себе представляют, и продолжаешь акцентировать на минусе на карте. Хотя лейбл опять же всегда авансировал тебя И главное: ты знаешь, что лейбл тебе отдает абсолютно все, потому что это невыносимо, однако продолжаешь зачем-то все это писать", – подытожила Jerry Heil в комментариях к сообщению Кажанны.

Сейчас скандал затих: Кажанна ожидает документов и отчетов. В феврале певица отправится в концертный тур по городам Украины – уже как самостоятельная артистка.