Кажанна звинуватила лейбл у "рабському контракті" й невиплаті коштів, а NOVA MUSIC розірвали співпрацю зі співачкою достроково. Що відомо про компанію та чому виник гучний скандал – дізнавайтеся всі деталі у матеріалі 24 Каналу.

Лейбл NOVA MUSIC – що про нього відомо?

У липні 2023 року Jerry Heil повідомила, що разом із Тарасом Себестяновичем створює лейбл під назвою NOVA MUSIC. Артистка заявила, що хоче допомагати молодим музикантам і ділитися досвідом, формувати команду й просувати в індустрії.

Хочемо, щоб наші артисти про співпрацю з нами відгукувалися так: "Я просто пишу чесно – про все інше дбає моя команда". Лейбл NOVA MUSIC – для музикантів, які не мають на меті робити трек заради того, щоб випустити трек, а вже зараз усвідомлюють свою місію,

– вказували у команді.

Першою артисткою лейблу стала Віталія Грицак (Vitaliia), а згодом до нього долучилася Кажанна.

Через рік лейбл підписав контракт з музичним дистриб'ютором The Orchard, тобто став автономним. Це дало можливість прозоро відстежувати звіти зі стримінгових платформ.

Лейбл обіцяв не тільки публікацію треків на платформах, але й високий рівень видимості музики, особистого менеджера (що супроводжуватиме реліз, адмініструватиме сторінки, аналізуватиме успіх треків), співпрацю з медіа, маркетинг, захист авторських прав тощо.

Vitaliia про співпрацю з NOVA MUSIC

На тлі конфлікту Кажанни та NOVA MUSIC, Vitaliia вирішила підтримати співачку і також закликала лейбл виплатити їй роялті. Однак згодом заявила, що не має претензій до команди. У коментарі 24 Каналу артистка пояснила ситуацію.

У нас були невирішені питання із роялті й на тлі цього я вирішила підтримати Кажанну у сторіз і попросити виплатити мені мою винагороду також. Моє звернення лейбл почув і одразу ж в той день я отримала всі звіти й кошти. Затримку пояснили робочою помилкою працівника команди,

– зазначила Віталія Грицак.



Vitaliia 2 роки тому мирно розірвала співпрацю з лейблом / Скриншот з інстаграм-сторіз

З чого все почалося?

Ще в січні 2025 року пішли чутки про те, що Кажанна перебуває у складному фінансовому становищі через лейбл. Тоді співачка відкинула подібні звинувачення й запевнила, що молоді артисти не зможуть жити зі стрімів.

Видається, що тоді в плітках була частка правди. Після публікацій пісень фіналістів Нацвдбору Кажанна пожартувала про трек Jerry Heil CATHARTICUS (prayer). Співачка додала у свій останній хіт Воу релігійних реплік.

Як мала звучати моя пісня, щоб пройти у фінал Нацвідбору,

– додала Кажанна.

Згодом на сторінці співачки у тредс почали з'являтись іронічні коментарі з відсиланням до Jerry Heil та її команди. Пізніше більшість цих дописів зірка видалила.

"Відчуваю, що чим святіший образ будує людина, тим більше некрасиво поводиться вона, чи її команда, але не можу довести. Чи можу?" – писала Кажанна.

Співачка зізналась, що перебуває у поганому стані й нерозумінні, як рухатись далі. І натякнула, що лейбл турбується про свою репутацію більше, ніж про людей у команді.

Я сиджу в дикій істериці й абсолютному безсиллі й не розумінні, як далі, а мені пише людина з лейбла, не питаючи, як я, про те, що в них репутаційні ризики. Так само я була в шоці, коли мені давали правки по роботі в неробочий час і вимагали зробити їх негайно, а я сиділа з бронхітом і помираючим котом на руках,

– написала співачка.

Що писала Кажанна / Скриншоти з соцмереж Кажанни

Деталі контракту між Кажанною та NOVA MUSIC

Після хвилі підтримки Кажанна заявила, що її мета – вийти з "рабського контракту". Натомість дівчину начебто шантажували зарплатою, роялті, пропонували нову угоду і навішували "космічні борги".

Мені дуже смішно читати про закиди "зручно це все з'явилось під євробачення", про "ботів з пустими акаунтами", ніби я це "оплатила", я ще раз повторю, що в мене мінус на карті, бо ви, NOVA MUSIC, не виплачуєте мені роялті,

– вказувала Кажанна.

Лейбл NOVA MUSIC оголосив, що припиняє співпрацю з Кажанною достроково. У команді розповіли, що наприкінці осені обидві сторони були готові зупиняти співпрацю й домовилися завершити процес у січні. Лейбл додав, що інвестував у проєкт значні ресурси.

Фактично з нуля було запущено концертну та комерційну діяльність: проведено близько 10 комерційних виступів, зокрема 2 сольні концерти в Києві, реалізовано понад 70 співпраць із брендами різних категорій. Кажанна стала обличчям Adidas, Prom.ua та Eva.ua, записала 13 треків і альбом, випустила 10 lyric video та 5 кліпів,

– вказали у команді.

NOVA MUSIC додали, що проєкт "Кажанна" мав почати приносити прибуток з 3 року у співпраці. Станом на січень 2026 він так і не вийшов у "плюс". При цьому в артистки нічого не вимагали й не посягали на її права.

Співпраця з Кажанною почалась на умовах 70/30: 70% відходило лейблу, 30% – артистці. Лейбл повністю займався створенням пісень, промо, концертів, роботою команди. Перший рік NOVA MUSIC працював лише на своїх інвестиціях.

"За запитом артистки надавалися аванси на особисті потреби. Восени 2025 року, після обговорення подальших кроків у межах співпраці, ми запропонували переглянути умови та перейти на модель 50/50. Артситка від цієї пропозиції відмовилась".

Лейбл відкинув заяви Кажанни про "моральні травми" і додав, що артистка сама "переходила кордони". Також у команді заявили, що дівчина бачила внутрішню звітність, але сама Кажанна досі це спростовує.

Чому виник конфлікт?

Кажанна опублікувала ще один допис про співпрацю з NOVA MUSIC. Співачка впевнена, що вкладення лейблу мали окупитися.

Я знаю точні ціни за саундпродакшн (саундів обирала я), а також знаю, скільки платили мені – значить порахувати 70% легко. Так, були витрати крім музики, але з обох боків і добровільно, і я дуже спрощувала процес,

– підкреслювала артистка.

Кажанна додала, що багато роботи виконувала сама або в колабораціях: робила образи й стилізації, домовлялась про інтерв'ю, режисувала свої концерти. Кажанна вирішила піти тому, що відсоток її роботи не відповідав відсотку зарплати.

"Я два тижні нагадувала про зарплату, часто, в мене не було ні копійки. А коли я виклала в сторіз, що шукаю роботу – мене попросили видалити, бо це "впливає на репутацію лейблу". Мені запропонували два варіанти:взяти в них в борг, або "зачекати поки розкрутишся"", – зазначила виконавиця.

За словами Кажанни вона ініціювала безліч розмов про зміни, а коли запропонувала розійтись, то не знайшла спроб вирішити це в діалозі – тому й виник конфлікт.

Остання заява від NOVA MUSIC

Лейбл вкотре підкреслив, що налаштований на прозорий діалог і готовий все роз'яснити. Однак змушений публічно прокоментувати заяви артистки.

Щодо внутрішньої звітності : за словами команди, все було показано Кажанні ще 29 грудня 2025 року. Вона мала отримати документи в електронному форматі, але сталась затримка з її боку: співачка мала укласти договір про нерозголошення.

Щодо роялті та виплат: усі оплати по рекламах і концертах здійснені. Виплата роялті має здійснитись лише за 3 квартал 2025 року – це питання зараз вирішується через юристів. NOVA MUSIC підтвердили, що затримки справді були, але кожна з них мала свої причини, а Кажанна була про це попереджена й отримувала аванси.

Попри неприбутковість проєкту, чинний контракт та інші зобов'язання, лейбл NOVA MUSIC передає їй усе: дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні, що належали лейблу, торгову марку, ютуб-канал та відео на ньому, без будь-яких претензій зі сторони лейблу,

– підсумувала команда NOVA MUSIC.

Що про все це говорила Jerry Heil?

У соцмережах чекали реакцію не лише лейблу, але і його засновниці Jerry Heil. Співачка вийшла на зв'язок і припустила, що Кажанну міг "накрутити" інший лейбл, який на неї "полює". Вона підкреслила, що через власний досвід на Аню ніколи не чинили тиск і лише створювали зручні умови для роботи.

Мало хто стає дуже великим миттєво. Це шлях. Я сама вийшла з боргів лише кілька років тому – це попри досить великі цифри на стрімах вже на той час,

– додала артистка.

Jerry Heil також спростувала твердження про те, що у Кажанни забирають права на пісні чи те, що їй забороняли брати участь у Нацвідборі. І згодом додала, що співачка справді була успішною і до лейблf. Однак команда запустила й налаштувала ютуб, займалася концертною діяльністю.

"Друзі, які це читають, такий об'єм "тихої роботи" виконується командою – це важко осягнути сторонній людині, навіть якщо це не розуміють часто артисти. Ти знаєш, що прибутки з пісень – це не ті цифри, які люди собі уявляють, і продовжуєш акцентувати на мінусі на карті. Хоча лейбл знову ж таки завжди авансував тебе І головне: ти знаєш, що лейбл тобі віддає абсолютно все, бо це нестерпно, однак продовжуєш навіщось все це писати", – підсумувала Jerry Heil у коментарях до допису Кажанни.

Наразі скандал затих: Кажанна очікує документів та звітів. У лютому співачка вирушить у концертний тур містами України – вже як самостійна артистка.