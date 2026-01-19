Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку NOVA MUSIC.

У NOVA MUSIC заявили, що з повагою ставляться до Кажанни, її творчості, репутації й двох років їхньої співпраці. Представники лейблу вважають діалог у соціальних мережах неконструктивним.

Команда вирішила врегулювати конфлікт у позасудовому порядку. 18 січня лейбл повідомив артистку, що передає їй дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні, які належали NOVA MUSIC, торгову марку, ютуб-канал з відео, попри "неприбутковість проєкту, чинний контракт та інші зобов'язання". Команда не має жодних претензій до Кажанни. Лейбл заявив, що співачка повідомлена про деталі ухваленого рішення.

Якщо у Кажанни залишилися будь-які питання, ми відкриті до їх оперативного обговорення та врегулювання у робочому порядку, якщо потрібно за участі представників. Лейбл налаштований на прозорий діалог і готовий надати всі необхідні роз’яснення з метою конструктивного вирішення ситуації,

– йдеться у дописі.

Команда NOVA MUSIC також прокоментувала останні публічні заяви Кажанни. Вони зазначили, що надали їй внутрішню звітність під час особистої зустрічі 29 грудня 2025 року, і додали, що були готові раніше представити відповідні документи в електронному форматі.

Врегулювання цього питання ведеться через юристів і обговорюється в листуванні з артисткою ще з 15 грудня 2025 року. Затримка у процесі сталася саме з боку другої сторони, оскільки звітність – це комерційна таємниця лейбла, ми просили укласти відповідний договір про нерозголошення,

– повідомили в NOVA MUSIC.

Станом на 29 грудня 2025 року всю рекламну та концертну діяльність Кажанні оплатили. У дописі наголошується, що це можуть підтвердити відповідні фінансові документи.

Чи могли виникати затримки з оплатами – так, в окремих випадках, однак усі оплати були здійснені. Кожна з них мала об’єктивні причини, про які артистку повідомляли. У разі виявлення Кажанною будь-яких розбіжностей у домовленостях, звітах або нарахуваннях, лейбл готовий оперативно відреагувати, надати необхідні роз’яснення та максимальне сприяння з метою мирного врегулювання питання,

– зазначив лейбл.

У NOVA MUSIC стверджують, що завжди йшли назустріч Кажанні, зокрема здійснювали попередні виплати на запит артистки, аби вона могла закрити особисті потреби.

Надалі такі суми коректно та прозоро враховувалися шляхом взаємозаліку з доходів відповідно до погоджених умов співпраці, зокрема під час нарахування роялті,

– пояснила команда.

Станом на 19 січня 2025 року лейбл повинен здійснити виплату роялті лише за 3 квартал 2025 року. За словами представників NOVA MUSIC, цим питанням займаються юристи, також його обговорюють в офіційному листуванні з Кажанною ще з грудня минулого року.

У зв’язку з затримкою артистці було додатково виплачено аванс. Ця процедура була погоджена з Кажанною,

– підсумував лейбл.

Що відомо про конфлікт Кажанни з лейблом NOVA MUSIC?