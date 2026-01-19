На фоні конфлікту деякі українські зірки підтримали Кажанну у соціальних мережах, пише 24 Канал. Зокрема, висловилися репер OTOY, Марина Круть, Маша Кондратенко та гурт MOLODI.

OTOY

OTOY назвав Кажанну однією з найцікавіших артисток нової хвилі.

Люба Кажанно, пам'ятай! Серед бруду індустрії, ненажерливих та нездорових амбіцій тих, хто за своє готовий йти по головах власних колег та підлеглих, серед ненаситних до інфоприводів "представників ЗМІ", вічно бажаючих піару "менеджерів", є найважливіше. Це люди. Нормальні, думаючі, емпатуючі, турботливі люди,

– наголосив репер.

OTOY підтримав Кажанну / Скриншот з Threads

Марина Круть

Дівчинко, у тебе попереду стільки палаців, скарбів і випробувань. Лети, пташко. Бо твої тексти лікують тисячі душ. Ти все зможеш – точно-преточно. Ми тебе дуже-дуже любимо. Нехай це буде твій досвід. Пиши про це пісні, виливай все у тексти. Нехай тебе зцілить дія. І нікого не слухай, окрім свого серця,

– написала Марина Круть.

Марина Круть звернулась до Кажанни / Скриншот з Threads

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко зізналась, що два рази підписувала важкі контракти, і цей досвід її травмував. Артистка розповіла, що пережила приниження, некоректне спілкування, аб'юз і газлайтинг.

Водночас Кондратенко підкреслила, що такий складний досвід зробив її прагматичнішою та сильнішою, а також дав мотивацію, щоб довести людям, з якими співпрацювала, чого вона варта.

Я обожнюю Аню як людину та обожнюю її творчість. Тому впевнена, що в неї точно все буде добре,

– зазначила співачка.

Маша Кондратенко підтримала Кажанну / Скриншот з Threads

MOLODI

