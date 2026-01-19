На фоні конфлікту деякі українські зірки підтримали Кажанну у соціальних мережах, пише 24 Канал. Зокрема, висловилися репер OTOY, Марина Круть, Маша Кондратенко та гурт MOLODI.
OTOY
OTOY назвав Кажанну однією з найцікавіших артисток нової хвилі.
Люба Кажанно, пам'ятай! Серед бруду індустрії, ненажерливих та нездорових амбіцій тих, хто за своє готовий йти по головах власних колег та підлеглих, серед ненаситних до інфоприводів "представників ЗМІ", вічно бажаючих піару "менеджерів", є найважливіше. Це люди. Нормальні, думаючі, емпатуючі, турботливі люди,
– наголосив репер.
OTOY підтримав Кажанну / Скриншот з Threads
Марина Круть
Дівчинко, у тебе попереду стільки палаців, скарбів і випробувань. Лети, пташко. Бо твої тексти лікують тисячі душ. Ти все зможеш – точно-преточно. Ми тебе дуже-дуже любимо. Нехай це буде твій досвід. Пиши про це пісні, виливай все у тексти. Нехай тебе зцілить дія. І нікого не слухай, окрім свого серця,
– написала Марина Круть.
Марина Круть звернулась до Кажанни / Скриншот з Threads
Маша Кондратенко
Маша Кондратенко зізналась, що два рази підписувала важкі контракти, і цей досвід її травмував. Артистка розповіла, що пережила приниження, некоректне спілкування, аб'юз і газлайтинг.
Водночас Кондратенко підкреслила, що такий складний досвід зробив її прагматичнішою та сильнішою, а також дав мотивацію, щоб довести людям, з якими співпрацювала, чого вона варта.
Я обожнюю Аню як людину та обожнюю її творчість. Тому впевнена, що в неї точно все буде добре,
– зазначила співачка.
Маша Кондратенко підтримала Кажанну / Скриншот з Threads
MOLODI
Конфлікт між Кажанною і лейблом NOVA MUSIC: головне
Днями Кажанна заявила, що пережила моральні травми за два роки роботи з лейблом NOVA MUSIC. Артистка зізналась, що більше не має бажання вести публічну діяльність і писати музику.
Згодом Кажанна заявила, що підписала з NOVA MUSIC "рабський контракт". До того ж, за словами дівчини, лейбл не виплачує роялті й шантажує, аби вона підписала нову угоду, яка її не влаштовує. Ба більше, співачка стверджує, що її успіх – не заслуга команди, а результат її власних дій та ідей.
Пізніше лейбл повідомив, що достроково припиняє співпрацю з Кажанною, і відкинув будь-які звинувачення. За словами NOVA MUSIC, вони повністю фінансували проєкт і досі не вийшли у плюс.
Jerry Heil також запевнила, що лейбл намагався створити максимально комфортні умови для роботи. Вона додала, що команда не має наміру забирати в Кажанни авторські права на музику.
Кажанна пояснила, чому пішла з NOVA MUSIC. Одна з причин – відсутність прозорої фінансової звітності з боку лейблу, також вона стверджує, що "два тижні нагадувала про зарплату".
Водночас Jerry Heil каже, що лейбл йшов назустріч Кажанні й видавав гроші наперед, коли вона просила. За словами артистки, команду виконувала немалий обсяг роботи.