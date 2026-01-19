На фоне конфликта некоторые украинские звезды поддержали Кажанну в социальных сетях, пишет 24 Канал. В частности, высказались рэпер OTOY, Марина Круть, Маша Кондратенко и группа MOLODI.

OTOY

OTOY назвал Кажанну одной из самых интересных артисток новой волны.

Дорогая Кажанна, помни! Среди грязи индустрии, прожорливых и нездоровых амбиций тех, кто за свое готов идти по головам собственных коллег и подчиненных, среди ненасытных к инфоповодам "представителей СМИ", вечно желающих пиара "менеджеров", есть самое важное. Это люди. Нормальные, думающие, эмпатирующие, заботливые люди,

– подчеркнул рэпер.

OTOY поддержал Кажанну / Скриншот с Threads

Марина Круть

Девочка, у тебя впереди столько дворцов, сокровищ и испытаний. Лети, птичка. Потому что твои тексты лечат тысячи душ. Ты все сможешь – точно-преточно. Мы тебя очень-очень любим. Пусть это будет твой опыт. Пиши об этом песни, выливай все в тексты. Пусть тебя исцелит действие. И никого не слушай, кроме своего сердца,

– написала Марина Круть.

Марина Круть обратилась к Кажанне / Скриншот с Threads

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко призналась, что два раза подписывала тяжелые контракты, и этот опыт ее травмировал. Артистка рассказала, что пережила унижения, некорректное общение, абьюз и газлайтинг.

В то же время Кондратенко подчеркнула, что такой сложный опыт сделал ее более прагматичной и сильной, а также дал мотивацию, чтобы доказать людям, с которыми сотрудничала, чего она стоит.

Я обожаю Аню как человека и обожаю ее творчество. Поэтому уверена, что у нее точно все будет хорошо,

– отметила певица.

Маша Кондратенко поддержала Кажанну / Скриншот с Threads

MOLODI

