Скандал на Евровидении-2026: что на самом деле произошло во время выступления Израиля
- Во время выступления Израиля на Евровидении-2026 нескольких зрителей вывели из зала из-за нарушения порядка.
- Израиль представил певец Ноам Беттан с песней Michelle.
Первый полуфинал Евровидения-2026 не обошелся без инцидентов. Участие Израиля вызвало возмущение не только у вещателей, но и у многих зрителей.
Нескольких из них пришлось вывести с арены из-за нарушения порядка. Об этом говорится в официальном заявлении EBU и австрийского вещателя ORF. Совместную позицию опубликовали в The Journal.
В Европейском вещательном союзе рассказали, что во время первого полуфинала Евровидения-2026 своих фаворитов поддерживали около 10 тысяч зрителей, и каждого артиста встречали с энтузиазмом.
Это было слышно во время трансляции, ведь ORF (австрийский вещатель) транслирует аудиосигнал с микрофонов в зале вживую – как до, так и после выступления. Однако перед номером Израиля произошел инцидент.
Один из зрителей, который находился вблизи микрофона, громко выразил свою позицию в начале выступления израильского артиста, а также во время самого номера, и это было слышно в прямом эфире,
– сообщили в заявлении.
Работники службы безопасности вывели этого зрителя из зала, поскольку он продолжал мешать другим наблюдать за выступлением. Также в заявлении говорится, что с арены вывели еще трех зрителей за нарушение порядка.
Каким было выступление Израиля?
Израиль на Евровидении-2026 представлял певец Ноам Беттан. Он выступил в черном кожаном костюме и представил песню Michelle. Это композиция о токсичных отношениях, звучащая на трех языках – французском, английском и иврите.
"Я не позволил освистыванию меня беспокоить, я сосредоточился на израильских флагах", – так певец отреагировал на выкрики в зале.
Напомним, что некоторые страны бойкотируют Евровидение из-за того, что к конкурсу допустили Израиль. Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды отказались участвовать.