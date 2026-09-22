Следами Музы: в сети обвиняют Скальницкую во лжи о муже-аферисте

Известная украинская блогерша Анастасия Скальницкая оказалась в центре громкого скандала. После публикации видео о бывшем муже-аферисте пользователи соцсети Threads массово обвинили звезду во лжи и махинациях.

Анастасия Скальницкая заявила, что ничего не знала о незаконных делах своего мужа Богдана. Однако пользователи Threads сразу заметили серьезные нестыковки в этой истории.

Больше всего вопросов вызвали дорогие автомобили. В сети удивляются, как владелица бизнеса могла не заметить, что машины не числятся на балансе ее компании. Также украинцы напоминают, что проверить владельца автомобиля можно за несколько секунд.

Человек не может не заметить (ведь есть такое приложение как "Дия"), что машина не на ней,

– возмущаются комментаторы.

Пост в треде о Насте Скальницкой / скриншот

Многие предполагают, что компанию блогерши использовали для отмывания денег. Пользователи отмечают, что Насте теперь очень удобно говорить фразу "я слепая и делами не занималась".

Сообщение в треде о Насте Скальницкой / скриншот

Также отсутствуют официальные подтверждения разрыва отношений. В сообщениях подчеркивается, что на данный момент дела о расторжении брака в реестре судебных решений нет. Из-за этого появилась теория о фиктивном разводе с целью сохранения имущества.

Предполагаю, что ее мужа преследуют из-за колл-центров, и они развелись, чтобы не арестовали совместное имущество, и чтобы вывести Анастасию из-под угрозы подозрения в легализации средств, полученных преступным путем, чтобы не пойти по стопам Музы и Сони Морозюк,

– пишет один из пользователей.

Сообщение в треде о Насте Скальницкой / скриншот

Сообщение в треде о Насте Скальницкой / скриншот

Некоторые считают, что Скальницкая просто решила уехать из страны, а "слезный контент" записывает, чтобы не выглядеть соучастницей. У людей возникают вопросы: как можно нормально реагировать на обыски, брать взятки и пытаться вывезти за границу сумку с наличными.

Сообщение в треде о Насте Скальницкой / скриншот

Особое внимание пользователи обратили на Богдана Скальницкого. В сети нашли его декларации, где указано, что он работает младшим инспектором в Управлении полиции охраны Киева с 2020 года. Сама же Настя в интервью никогда об этом не упоминала. Более того, в декларации полицейского указан доход от компании ООО "ПЛЕЙ СМАРТ", которая связана с онлайн-казино.

Сообщение в треде о Насте Скальницкой / скриншот

Доход Богдана Скальницкого / скриншот из тредса

Поэтому рассказы о миллионных долгах вызывают лишь иронию.

Извините, но я думала, что люди, которые живут с миллионными долгами и не знают, как из них выбраться, не ездят на Мальдивы в составе "мама + двое детей + дедушка + бабушка",

– отмечают в Threads.

Пост в Threads о Насте Скальницкой / скриншот

Пользователи приходят к выводу, что история крайне сомнительна. Украинцы не понимают, как можно было выйти из тюрьмы на следующий день или взять кредиты на сотрудников без их согласия. Большинство комментаторов открыто заявляют: "Короче, много вопросов. Я почему-то ей не верю..."

Сообщение в треде о Насте Скальницкой / скриншот

Напомним, что Анастасия и Богдан Скальницкие долгое время демонстрировали в соцсетях идеальную картинку благополучной семейной жизни. Однако на днях блогерша ошеломила подписчиков неожиданным видео. Со слезами на глазах она заявила, что подает на развод, и публично назвала мужа "профессиональным аферистом".

По словам звезды, она стала жертвой его жестоких махинаций, внезапно осталась с огромными долгами и якобы не имела ни малейшего представления о незаконных делах любимого, из-за которых к ним пришли правоохранители с обысками.