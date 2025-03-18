Университет Карпенко-Карого ждет решения полиции, чтобы решить, отстранят ли Билоуса

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого направил заявления с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны Андрея Билоуса в полицию, чтобы дело рассмотрели в дальнейшем. Однако ответа высшее учебное заведение так и не получило.

Такой ответ на свой запрос получила редакция УП.Культура за подписью ректора театрального вуза Инны Кочарян, пишет Show 24. Заявления от студентов поступали с 21 января по 17 марта 2025 года.

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По результатам рассмотрения всех обращений, рабочей группой по служебной проверке принято решение о направлении заявлений в Национальную полицию Украины для проведения проверки информации и предоставления правовой оценки. В Шевченковское управление полиции ГУНП в Киеве направлен запрос по поводу рассмотрения поданных заявлений и принятого решения. В настоящее время ответа из управления полиции не поступало,

– говорится в ответе.

Редакция также не получила ответа на вопрос, какие меры реагирования КНУТКиТ имени И.К. Карпенко-Карого принимает, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем.

Отметим! Ранее Андрей Билоус отстранили от работы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого до завершения расследования; в вузе начали служебную проверку.

Возле Молодого театра люди собираются на протест

Как сообщает УП.Культура, возле Киевского национального академического Молодого театра люди собираются на протест. Дело в том, что Андрей Белоус вернулся на должность директора, художественного руководителя заведения. В Киевской городской государственной администрации объяснили, что для его увольнения нужно постановление следственного судьи.

В прошлый раз акция протеста с требованием отстранить Билоуса от работы в театре состоялась 10 февраля. В тот же день полиция Киева открыла уголовное производство против театрального режиссера.