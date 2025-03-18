У КГГА отметили, что для увольнения Билоуса нужно постановление следственного судьи, передает Show 24.

Кстати Комиссия КГГА рекомендовала расторгнуть контракт с Билоусом: почему этого до сих пор не произошло

Департамент культуры не может самостоятельного отстранить Андрея Билоуса от исполнения обязанностей только из-за открытия уголовного производства. Для этого нужно постановление следственного судьи, вынесенное по ходатайству следователя или прокурора, объяснили в КГГА.

В начале февраля департамент культуры обращался в Национальную полицию Украины, чтобы выяснить, открыли ли против директора, художественного руководителя Молодого театра уголовное производство. В марте правоохранители ответили, что внесли в реестр досудебных расследований заявления адвоката в интересах бывших студенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого о сексуальных домогательствах со стороны Андрея Белоуса.

В департаменте отмечают, что в случае получения правовых документов, подтверждающих нарушение А.Ф.Билоусом норм законов Украины, зафиксированных в установленном законодательством порядке, департамент без промедлений прекратит с ним трудовые отношения. Или отстранит на основании постановления следственного судьи,

– говорится в заявлении КГГА.

Главное о скандале с Андреем Билоусом

Напомним, первой о сексуальных домогательствах со стороны Андрея Билоуса заявила 23-летняя София Сапожник. Сперва она сделала это анонимно, а потом раскрыла свое имя. Девушка ранее училась в его мастерской при КНУТКиТ имени Ивана Карпенко-Карого. Впоследствии о подобных случаях рассказали еще несколько бывших студенток.

КНУТКиТ имени Карпенко-Карого начал служебное расследование, а Андрея Белоуса отстранили от преподавательской деятельности до завершения расследования.

10 февраля возле Молодого театра и Киевской городской государственной администрации прошла акция протеста с требованием отстранить Андрея Билоуса от работы в театре. В то же время полиция открыла против него уголовное производство. Впоследствии в КГГА сообщили, что отстранят режиссера от должности директора, художественного руководителя. 14 марта стало известно, что Андрей Белоус вернулся в Молодой театр.