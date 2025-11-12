Я в а**е, – Кажанна о скандале с блогером Пичик, которая распространяла враждебные нарративы
- Кажанна отреагировала на скандал вокруг Ангелины Пичик, заявив, что не знала о ее пророссийском прошлом, и попросила удалить видео с ней из соцсетей.
- Пичик работала на пророссийских пропагандистских каналах.
Героями видео блогера Ангелины Пычик стало немало украинских звезд, среди которых певица Кажанна. После того как в сети напомнили о работе Пичик на пророссийские каналы, Кажанна отреагировала на скандал.
Артистка поделилась, что Ангелина Пичик назвала себя ее фанаткой и общалась на чистом украинском. Кажанна не знала о том, что ранее блогерша распространяла враждебные нарративы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Кажанны в соцсети Threads.
Я сейчас в а**е. Два раза в жизни ко мне подошли на улице с камерой: один раз забулили за внешность, второй раз девушка оказалась продажной. Извините, я об этом не знала, потому что реально бежала на встречу по Крещатику в хорошем настроении и конечно, не посмотрела, кто это. Хочу заметить, что я не платила за это видео и оно уже удалено из соцсетей по моей просьбе,
– отметила Кажанна.
Блогер добавила, что если бы это была запланированная съемка, она бы имела другой вид в видео. По ее словам, Пичик с оператором стояли возле ЦУМа и "ловили" прохожих.
"Если человек переосмыслил вред, который нес – он должен об этом сказать. А здесь он просто строит себе образ милашки, которая спрашивает парочки на улице, вместе ли они. Мы не знаем, до сих пор ли она сотрудничает с сомнительными лицами, которые сейчас под следствием. Если бы я знала об этом тогда, я бы задала много неудобных вопросов. Очень возмущена".
Кажанна об участии в видео блогера Пичик / Фото из соцсети Threads
До этого на скандал вокруг Ангелины Пичик отреагировала Rozetka. Маркетплейс прекратил сотрудничество.с бывшей ведущей запрещенных телеканалов, сообщил Юрий Смирнов в фейсбуке.
Кто такая Ангелина Пичик
Блогерша стала известна благодаря опросам в центре Киева. Она подходила к людям и интересовалась у них, сколько средств нужно для комфортной жизни в Киеве, или спрашивала у пар о том, как они познакомились.
Руководитель видеоредакции Liga.net Юрий Смирнов напомнил, что Ангелина Пичик – бывшая ведущая пророссийских пропагандистских каналов NewsOne и НАШ. Они принадлежали политику Мураеву, которого подозревают в государственной измене.
Бывшим коллегой Пичик является Макс Назаров, которому объявили подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.