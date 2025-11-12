Я в а**ї, – Кажанна про скандал з блогеркою Пичик, яка поширювала ворожі наративи

Героями відео блогерки Ангеліни Пичик стало чимало українських зірок, серед яких – співачка Кажанна. Після того як в мережі нагадали про роботу Пичик на проросійські канали, Кажанна відреагувала на скандал.

Артистка поділилась, що Ангеліна Пичик назвала себе її фанаткою та спілкувалась чистою українською. Кажанна не знала про те, що раніше блогерка поширювала ворожі наративи. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Кажанни у соцмережі Threads.

Я зараз в а**ї. Два рази в житті до мене підійшли на вулиці з камерою: один раз забулили за зовнішність, другий раз дівчина виявилась запроданкою. Вибачте, я про це не знала, бо реально бігла на зустріч по Хрещатику в гарному настрої й звісно, не подивилась, хто це. Хочу зауважити, що я не платила за це відео і його вже видалено з соцмереж за моїм проханням,

– зазначила Кажанна.

Блогерка додала, що якби це була запланована зйомка, вона б мала інший вигляд у відео. За її словами, Пичик з операторкою стояли біля ЦУМу та "ловили" перехожих.

"Якщо людина переосмислила шкоду, яку несла – вона має про це сказати. А тут вона просто будує собі образ милашки, яка питає парочки на вулиці, чи разом вони. Ми не знаємо, чи досі вона співпрацює з сумнівними особами, які наразі під слідством. Якби я знала про це тоді, я б поставила багато незручних питань. Дуже обурена".

Кажанна про участь у відео блогерки Пичик / Фото з соцмережі Threads

До цього на скандал навколо Ангеліни Пичик відреагувала Rozetka. Маркетплейс припинив співпрацю.з колишньою ведучою заборонених телеканалів, повідомив Юрій Смирнов у фейсбуці.

Хто така Ангеліна Пичик