Скандал вокруг трека Анны Тринчер: почему соучредитель МУЗВАР пошел в полицию, чтобы подать заявление

Громкая история вокруг песни "Маргарита" певицы Анны Тринчер продолжает набирать обороты: пока команда артистки пытается замять скандал с российским композитором, журналисты заявляют о прямых угрозах, обращении в полицию и полном блоке в соцсетях.

Соучредитель музыкального издания "МУЗВАР" Алексей Донцов раскрыл все подробности громкого конфликта в интервью Алине Доротюк. Все началось после того, как редакция обнародовала информацию о российском следе в треке: музыку к нему написал уроженец Донецка Владимир Курто, известный своим сотрудничеством с российскими путинистами.

Только что журналисты дали понять PR-агентству певицы, что готовят материал к публикации, в адрес редакции посыпались угрозы в Telegram и запугивания в прямом эфире.

Угрозы / коллаж stopcor

По словам Донцова, после того как знакомый предупредил его о том, что редакторов "заказали", он сразу написал официальное заявление в полицию. Более того, в команде певицы начали распространять безосновательные обвинения о якобы вымогательстве денег за молчание.

Алексей Донцов / скриншот из видео

Несмотря на попытки представителей NAME PR организовать личную встречу, в МУЗВАРе отказались от прямого контакта, настаивая на переписке из-за опасений провокаций и подставы, ведь один из основателей является военнослужащим, а другой – государственным служащим.

Анна Тринчер / фото из инстаграма

На данный момент певица заблокировала всю команду издания в инстаграме, а поданное заявление до сих пор остается открытым в правоохранительных органах. Главным парадоксом в этой ситуации медиа-эксперты называют то, что после резонанса команда Анны Тринчер просто сменила официальных авторов песни "Маргарита".

Однако Анна Тринчер продолжает наполнять свою жизнь счастливыми моментами, а в свой день рождения она сделала ценный подарок самому близкому человеку, подарив маме роскошный автомобиль.

