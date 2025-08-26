На днях американский киноактер и режиссер Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино. На фоне скандала театры в Киеве, Черновцах и Львове отменили спектакли, созданные по мотивам его сценариев.

В учреждениях осудили участие Вуди Аллена в российском кинофестивале. Об этом сообщает Show 24.

Киевский национальный академический Молодой театр приостановил показы спектакля "Риверсайд драйв".

Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может быть прикрытием для преступлений,

– говорится в заметке.

Молодой театр приостановил показы спектакля "Риверсайд драйв" / Скриншот с фейсбука

Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской отменил показ спектакля "Ex-comedy летней ночи, или Какой глупый весь род человеческий", который должен был состояться 31 августа.

Наш театр не терпит ни прямые, ни косвенные прикосновения с враждебной культурой,

– подчеркнул коллектив.

Театр в Черновцах сообщил об отмене спектакля / Скриншот с фейсбука

Вчера мы также сообщали, что Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове отменил показ спектакля "Шары над Бродвеем" и осудил участие Вуди Аллена в Московской международной неделе кино.

Что известно о скандале с Вуди Алленом?

Напомним, что 24 августа Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино в сессии "Легенды мирового кинематографа". Он выступил через видеосвязь. Согласно сообщениям пропагандистских СМИ, режиссер заявил, что ему нравится российское кино и что не против снова приехать в Россию.

В МИД Украины осудили Аллена за участие в российском кинофестивале.

"Это – позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Сам Вуди назвал войну России против Украины "конфликтом". Режиссер заявил, что Владимир Путин – не прав, но в то же время не считает, что "прекращение художественных разговоров – это когда-либо хороший способ помочь".