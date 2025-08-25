Причина – скандал вокруг американского режиссера Вуди Аллена. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу театра имени Марии Заньковецкой.
Мюзикл "Пули над Бродвеем" должен был состояться во Львовском театре 28-29 августа, однако его заменили на "Червоную руту" из-за участия Вуди Аллена в московской международной кинонеделе.
В театре отметили, что постановку не будут выполнять до тех пор, пока не получат официального ответа от правообладателей.
Известно, что "Пули над Бродвеем" – это не авторская пьеса Аллена, а бродвейская адаптация его киносценария, создана другими авторами и постановщиками.
– отметили в соцсетях.
Что известно об участии Вуди Аллена в московской международной кинонеделе?
- Режиссер лично не приехал в Россию, но присоединился к мероприятию онлайн.
- Дискуссию с его участием модерировал Федор Бондарчук – известный сторонник режима Путина.
- В МИД Украины назвали это "позором и оскорблением для украинских актеров и кинематографистов, которые пострадали от войны России против Украины".