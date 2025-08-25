Причина – скандал навколо американського режисера Вуді Аллена. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку театру імена Марії Заньковецької.

Цікаво Колумбійці заспівали гімн УНР на День Незалежності: відео, яке розірвало соцмережі

Мюзикл "Кулі над Бродвеєм" мав відбутися у Львівському театрі 28-29 серпня, однак його замінили на "Червону руту" через участь Вуді Аллена у московському міжнародному кінотижні.

У театрі зазначили, що постановку не виконуватимуть доти, доки не отримають офіційної відповіді від правовласників.

Відомо, що "Кулі над Бродвеєм" – це не авторська п'єса Аллена, а бродвейська адаптація його кіносценарію, створена іншими авторами та постановниками.

У разі виникнення питань, просимо звернутися в касу театру або за електронною адресою,

– зазначили у соцмережах.

Що відомо про участь Вуді Аллена в московському міжнародному кінотижні?