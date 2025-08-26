Днями американський кіноактор і режисер Вуді Аллен взяв участь у Московському міжнародному тижні кіно. На фоні скандалу театри у Києві, Чернівцях і Львові скасували вистави, що створені за мотивами його сценаріїв.

В установах засудили участь Вуді Алена в російському кінофестивалі. Про це повідомляє Show 24.

Київський національний академічний Молодий театр призупинив покази вистави "Ріверсайд драйв".

Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів,

– йдеться у дописі.

Молодий театр призупинив покази вистави "Ріверсайд драйв" / Скриншот з фейсбуку

Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської скасував показ вистави "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", який мав відбутися 31 серпня.

Наш театр не толерує ні прямі, ні опосередковані дотики з ворожою культурою,

– наголосив колектив.

Театр у Чернівцях повідомив про скасування вистави / Скриншот з фейсбуку

Учора ми також повідомляли, що Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові скасував показ вистави "Кулі над Бродвеєм" і засудив участь Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.

Що відомо про скандал з Вуді Алленом?

Нагадаємо, що 24 серпня Вуді Аллен взяв учать у Московському міжнародному тижні кіно у сесії "Легенди світового кінематографа". Він виступив через відеозв'язок. Згідно з повідомленнями пропагандистських ЗМІ, режисер заявив, що йому подобається російське кіно та що не проти знову приїхати в Росію.

У МЗС України засудили Аллена за участь у російському кінофестивалі.

"Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії Росії проти України", – підкреслили у відомстві.

Сам Вуді назвав війну Росії проти України "конфліктом". Режисер заявив, що Володимир Путін – не правий, але водночас не вважає, що "припинення мистецьких розмов – це будь-коли хороший спосіб допомогти".