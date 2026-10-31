Камалия на броневике, ссора из-за Гиги: чем скандалили звезды в октябре

Октябрь запомнился украинцам целой серией громких скандалов с участием знаменитостей, в которые оказались вовлечены Камалия, Эктор Хименес-Браво, семья Степана Гиги и FIЇNKA. Сеть была взбудоражена танцами на военной технике, сомнений по поводу Радиодиктанта и внезапной войны за наследство легендарного маэстро.

Октябрь в шоу-бизнесе запомнился громкими ссорами, неоднозначными поступками и постами, которые быстро разлетелись по сети. 24 Канал собрал скандалы с участием украинских звезд, которые в этом месяце активно обсуждались в соцсетях.

FIЇNKA, Никита Киселев и споры вокруг хита Степана Гиги

Наибольший резонанс в конце месяца вызвала драма вокруг творческого наследия легендарного Степана Гиги. Певица FIЇNKA откровенно заявила, что чувствует себя обманутой по поводу исполнения хита "Алтарь". По ее словам, семья артиста разрешила сделать студийную запись, но категорически запретила петь трек на концертах, в то время как Никита Киселев спокойно исполняет собственную версию на выступлениях.

Когда Киселев заверил, что обладает всеми юридическими правами и в суд никто не подавал, к разборкам неожиданно подключился блогер Николас Карма. Инфлюенсер вспомнил, как сам хотел выпустить кавер на песню "Достигают вишни", но услышал от дочери музыканта похожую историю о судебных процессах.

Родные народного артиста не выдержали напряжения в сети и впервые нарушили молчание. Они заверили, что не стремились к конфликтам, а организационными вопросами занимались сторонние менеджеры концерта памяти.

Камалия станцевала на броневике и возмутила сеть

Не менее жарко было и на странице Камалии. Певица вместе с коллегой VLADIAS взобралась на броневик в камуфляже и закружилась в танце под трек о несчастной любви "Самбука".

Подписчики мгновенно взорвались возмущением из-за неуместности такого перформанса на военной технике во время войны. Исполнительнице посоветовали срочно удалить ролик, однако она пока просто игнорирует шквал хейта.

Эктор Хименес-Браво раскритиковал Радиодиктант

Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма hectorjimenezbravo

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво тоже заставил сеть схватиться за головы из-за неожиданного поста в Threads. Кулинар публично поставил под сомнение ценность "Радиодиктанта национального единства" на фоне бюджетного дефицита и повышения налогов.

Публикация мгновенно исчезла, но скриншоты успели разлететься по всему интернету.

Феликсу Редьке отменили концерт во Львове

Еще одним поводом для споров стала отмена концерта стендапера Феликса Редьки, который должен выступить во Львове 29 октября в рамках тура "Одиссея". Перед этим в Threads раскритиковали его публичные высказывания об украинском языке, в частности, позицию относительно его влияния на национальную идентичность. Автор сообщения также поставил под сомнение целесообразность проведения выступления в коммунальном Центре Довженко.

Сам Редька заявил, что узнал об отмене концерта только утром того дня. Стендапер связал решение с критикой в ​​сети и возмутился, что не понимает, почему может выступать в других городах Украины, но не во Львове. Ситуация разделила пользователей соцсетей: одни поддержали отмену, другие встали на защиту артиста.

Феликс Редька / Фото из Инстаграммы felix.redka

Анастасия Арбузова смеялась у могилы Степана Гиги

Участница проекта "Супермама" Анастасия Арбузова пополнила список трешовых моментов месяца, опубликовав сторис с Лычаковского кладбища во Львове. Блогер раскритиковала темпы установки памятника Ирине Фарион, почему разозлила дочь лингвистки Софию Особу, а также весело смеялась у могилы Степана Гиги.

Анастасия Арбузова / Фото из инстаграма anastasiia.ar.buzova

Николас Карма попал в аварию, но все закончилось неожиданно

В неприятности оказался и Николас Карма, врезавшись на своем черном BMW в чужой автомобиль. К счастью, авария обошлась без травм и завершилась курьезом: за рулем пострадавшего Renault сидела его подписчица, которая вместо скандала попросила записать видеоприветствие для мужа.

Лера Мандзюк обидела тезку Елену Мандзюк из-за языкового скандала

Еще один спор разгорелся между блогершей Еленой Мандзюк и стендап-комиком Лерой Мандзюк. Комик в интервью Маше Ефросининой упомянула об угрозах, которые получала из-за путаницы с фамилиями во время конфликта блогерши с Анной Алхим. В то же время Лера позволила себе оскорбительные высказывания в адрес обеих женщин.

Елена не промолчала и ответила стендап-комику в Threads. Инфлюенсерка подчеркнула, что не сделала ей ничего плохого, а лишь отстаивала украинский язык и идентичность. По словам блогерши, ее особенно задело то, что комик снова вернулась к этой истории и публично оскорбила ее.

Лера Мандзюк и Елена Мандзюк / Коллаж от 24 Канала

Наталья Сумская раскритиковала "Радиодиктант" этого года

Обсуждение Радиодиктанта национального единства не ограничилось постом Эктора Хименеса-Браво. Свои замечания по тексту "Письмо, которое не заканчивается" высказала и народная артистка Украины Наталья Сумская, которая участвовала в написании диктанта.

В интервью NV актриса обратила внимание на слишком короткие предложения, которые, по ее мнению, можно было объединить, чтобы сделать текст более содержательным. Она также упомянула, что подобные замечания звучали и в прошлом году. В то же время Сумская признала, что такое построение предложений могло быть авторским замыслом писателя и ветерана Артура Дроня.

Некоторые звезды попадают в скандалы из-за своих поступков, а другие – из-за слишком откровенных признаний. В интервью украинские знаменитости порой рассказывают такое, что впоследствии обсуждает весь шоу-бизнес. Вот пять скандальных интервью украинских звезд, которые вызвали немалый резонанс.