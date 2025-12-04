Это десятки тысяч долларов: сколько стоят выступления украинских звезд в новогоднюю ночь

Наступил декабрь – время, когда все начинают готовиться к рождественским и новогодним праздникам. Кто-то планирует уютные семейные застолья, другие – корпоративы или вечеринки с друзьями.

Один из способов сделать новогоднюю ночь действительно незабываемой – пригласить на праздник кого-то из украинских звезд. Правда, такое удовольствие обойдется не дешево. Сколько же стоит выступление знаменитостей в новогоднюю ночь – пишет 24 Канал.

В популярных украинских ивент-агентствах отмечают, что в этом году довольно активно бронируют артистов для выступлений в новогоднюю ночь. Бронирование началось еще с августа.

Мы узнали актуальные цены на выступления украинских звезд в декабре:

Павел Зибров – 5 000 долларов;

Позитив – 6 000 долларов;

Курган и Agregat – 8 000 долларов;

YAKTAK – 10 000 евро;

Parfeniuk – 10 000 долларов;

Анна Тринчер – 10 500 долларов;

Alyona Alyona – 13 000 долларов;

Дзидзьо – 15 000 долларов;

KOLA – 15 000 долларов;

Wellboy – 15 000 долларов;

Оля Полякова – 20 000-25 000 долларов;

Klavdia Petrivna – 25 000 евро;

Тина Кароль – 25 000 евро;

Монатик – 25 000-30 000 долларов;

Верка Сердючка – от 30 000 евро;

Надя Дорофеева – 35 000 долларов;

Макс Барских – 50 000 евро;

Артем Пивоваров – от 60 000 евро.

В то же время именно в новогоднюю ночь цены обычно возрастают в 2-3 раза по сравнению со стандартными тарифами.

Важно также помнить, что окончательный бюджет будет зависеть от количества гостей, выбранной вами локации, технического обеспечения, количества артистов и дополнительных активностей. После консультации ивент-агентство обычно составляет индивидуальную смету, учитывая пожелания клиента.