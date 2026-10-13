Умер комик Александр "Веня" Венедчук: украинские звезды не сдерживают эмоций

13 октября скончался украинский юморист Александр "Веня" Венедчук. Комик выступал в составе юмористического коллектива "Ветераны космических войск".

Печальную новость сообщили на официальной Instagram-странице коллектива "Ветераны космических войск".

Друзья, как правило, мы привыкли приходить к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень грустным известием. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня (13.10.2026) ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук. Информацию о времени и месте прощания предоставим, как только она станет известна, – говорится в сообщении.

Даша Астафьева, Анатолий Анатолич, Женя Янович и другие украинские звезды в комментариях не сдерживают печаль и горе по поводу кончины коллеги.



Украинские звезды отреагировали на смерть Венедчука / Скриншот с поста в Instagram

Что известно о карьере и недуге Венедчука

В начале 2025 года Александр попал в больницу после того, как ему стало прямо во время съемок шоу "Элиас". Как оказалось, у Венедчука произошло кровоизлияние в мозг: его экстренно прооперировали. Через некоторое время комик перенес еще одну операцию.

Теперь 35% моей головы это сплав титана и какой-нибудь супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается,

– сообщал он в Instagram.



Александр "Веня" Венедчук умер / Фото ven4os

20 декабря 2025 юморист заявил, что больше не является частью команды, которая сделала его популярным. Он поблагодарил коллег и фанатов за поддержку и заверил, что это его личное решение.

Я больше не "Ветеран космических войск". Никаких конфликтов, никаких недоразумений это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте, так будет лучше,

– отметил он.

Накануне стало известно еще о одной смерти – в мировом шоубизнесе. Из жизни ушел актер Ар Джей Митте, сыгравший в культовом сериале "Пуститься берега."