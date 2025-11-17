Слава Фролова запомнилась украинцам как судья проекта "Україна має талант". В последние годы ее не заметишь на публичных мероприятиях, она не дает интервью и не так часто появляется в информационном пространстве.

Ведущую Славу Фролову почти всю жизнь сопровождало искусство. Поэтому и сейчас оно играет в ее деятельности едва ли не самую большую роль. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

Интересно История, что пробирает до слез: как сложилась жизнь Елены Ковтун – победительницы "Украина имеет талант"

Что известно о Славе Фроловой?

Вячеслава Фролова родилась в семье моряка в Одессе. Она увлекалась искусством с детства – сама записалась в студию изобразительного искусства. Высшее образование получала на факультете скульптуры в Одесском художественном профессиональном колледже.



Слава Фролова / Фото из инстаграма Славы Фроловой

Карьера Славы Фроловой как ведущей началась на одесском радио. Впоследствии она переехала в Киев и поступила в КНУКиИ на факультет режиссера. В конце 1998 устроилась в самый популярный ночной клуб как ведущая, вела эфиры на радио, параллельно работала на Новом канале.

В начале 2000-х Слава Фролова занималась и собственными бизнесами, но продолжала работать журналисткой. А с 2009 года стала одной из судей на шоу "Украина имеет талант", за что больше всего полюбилась украинским зрителям.



Слава Фролова и Игорь Кондратюк / Фото из инстаграма Славы Фроловой

В конце 2012 года Слава Фролова продолжила свой художественный путь и основала проект Slava Frolova-Group, целью которого было поднять культурный уровень страны и продвигать молодых художников. В его рамках также проходили фестивали "ART-Пикник Славы Фроловой".

Что известно о личной жизни звезды ТВ?

Слава Фролова не любит делиться личным. Известно, что в 2003 году у нее родился сын Марк, который также проявил увлечение искусством. А в 2011 Слава Фролова стала мамой дочери Серафимы.



Дети Славы Фроловой / Фото из инстаграма Славы Фроловой

В 2014 году ведущая впервые призналась, что могла быть многодетной мамой. Ее первая дочь умерла от сердечного порока в совсем маленьком возрасте.

Где сейчас Слава Фролова?

Слава Фролова не освещает, где именно находится сейчас. В прошлом году Игорь Кондратюк рассказывал, что она не живет в Украине.

Слава Фролова сейчас за границей, но я не уполномочен рассказывать, где именно. Она на связи. Мы периодически пишем друг другу, что очень соскучились,

– делился ведущий.

После начала полномасштабного вторжения телеведущая полностью сконцентрировалась на событиях войны и в своих соцсетях освещала только это. Она рассказывала о российских военных преступлениях, благодарила защитников и публиковала сборы. Война, благодарность украинским воинам и спасителям не исчезает из ее ленты и сейчас.

Должны учиться понимать друг друга, поддерживать друг друга. И это может произойти не только с военными, это может произойти с каждым из нас. Иногда не вывозим. Когда ты среди людей, которые понимают тебя, можно пройти через любые испытания. Объединяемся и прокачиваем скиллы уважения к себе и тех, кто рядом,

– писала ведущая.



Слава Фролова / Фото с фейсбука Славы Фроловой

Сейчас Слава Фролова продолжает заниматься художественными проектами и культурными инициативами в Украине. Она является куратором проекта "Линии единства" (это культурная и образовательная инициатива, где проводят вебинары и переосмысливают опыт войны через различные аспекты жизни), организатором курсов-интенсивов для учителей искусства и спикером на событиях.