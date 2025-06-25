Где сейчас Слава Каминская, которая наделала шума фото с якобы Януковичем

Сеть всколыхнула новая публикация Славы Каминской: певица показала фотографию с мужчиной, подозрительно похожим на Виктора Януковича. Это вызвало волну обсуждений и вопросов – кто на самом деле на фото и почему артистка отдыхает на Канарах с президентом-беглецом.

Что известно о карьере Славы Каминской, ее личной жизни и где она сейчас – читайте в материале Show 24.

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Слава Каминская, настоящее имя которой Ольга Кузнецова, родилась в Одессе. С детства будущая певица занималась вокалом и акробатикой. Высшее образование получила в Киеве, получив специальность преподавательницы вокала. Популярность пришла к Славе Каминской в 2000-х, когда она стала участницей группы "НеАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой под руководством продюсера Юрия Никитина.

Юрий Никитин с участницами дуэта "НеАнгелы" / Фото из открытых источников

За годы работы на сцене коллектив выпустил пять альбомов, снял более 20 клипов и создал немало хитов, которые помнят до сих пор. Среди самых популярных – "Сережа", "Юра, прости", "Роман" и другие.

В 2021 году "НеАнгелы" официально прекратили существование. По словам продюсера Никитина, это не было внезапным решением.

Совмещать сольную карьеру и продолжать работать в коллективе это сложно. Особенно, когда кто-то становится популярнее, тогда он сразу забывает о группе. А меня такой полумерный формат не устраивает. Плюс с течением времени у Вики и Славы достаточно непростые взаимоотношения внутри и это тоже один из факторов, который влияет на дальнейшее развитие коллектива,

– рассказывал Юрий в комментарии ТСН.ua

В том же году Слава представила трек "911", с которого начала свой сольный путь.

Личная жизнь

Каминская дважды шла под венец. Первым мужем артистки был бизнесмен Евгений. Их брак продолжался меньше года.

Я, наверное, за Женю вышла замуж потому, что меня за жену никто не брал. Так сказать, снять венец безбрачия. Это был такой стеб. Я знаю, что у Женьки были чувства ко мне. Он добрейшей души человек. Мы не прожили вместе и года, а я его обидела – влюбилась в другого. Сразу пришла и честно сказала, что мы расстаемся, что я влюблена. Он очень переживал,

– вспоминала исполнительница.

Слава Каминская с первым мужем / Фото из ее инстаграма

Во второй раз она вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского. Пара прожила вместе пять лет, после чего разошлась. Хотя их разрыв был непростым, бывшие супруги смогли наладить общение, отложив старые обиды ради сына Леонарда и дочери Лауры.

Слава Каминская с бывшим мужем / Фото из инстаграма певицы

Кроме того, Слава оставила себе фамилию бывшего мужа, а впоследствии официально сменила имя на сценическое.

Сейчас артистка имеет отношения с мужчиной-эстонцем. Каминская не скрывает – она открыта к новому браку, хотя пока официально не замужем.

Где сейчас Слава Каминская

С началом полномасштабного вторжения певица вместе с детьми и матерью покинула Украину и сначала отправилась в Нидерланды. Сейчас Каминская, учитывая посты в соцсетях, на испанском острове Тенерифе, где живет с детьми и новым избранником. Певица отмечает, что наконец смогла посвятить время семье.

Слава Каминская с детьми и мужем / Скриншот из ее инстаграма

Последний раз артистка была в Украине более полутора лет назад.

Ну, конечно, скучаю (по Украине – 24 Канал). Чем больше времени проходит, тем больше эти эмоции притупляются. Потому что ты все равно обживаешься каким-то бытом. И этот быт тебя поглощает. Мне пока что здесь комфортно,

– рассказывала знаменитость.

Заметим, что Слава Каминская продолжает давать интервью на русском, ведет соцсети на языке страны-террористки и редко публично говорит о войне. Ранее она попадала в скандалы из-за высказываний в защиту русского языка, а также через заявление о нежелании возвращаться в Украину. Впоследствии артистка объяснила, что написала это на эмоциях.

Как Слава Каминская высказывалась о русском языке и возвращении в Украину / Скриншоты из соцсетей

В июне 2023 года Слава Каминская перевыпустила композицию Slava Bogu на украинском, потом она представила трек "Додому". В то же время недавно выпустила песню "Останови" на русском.

Слава Каминская – Slava Bogu: смотрите видео онлайн

Относительно громкого снимка, где Каминская якобы позирует с Виктором Януковичем, пользователи в соцсетях сразу заподозрили фейк. Об этом свидетельствовала пометка "Информация об ИИ", которая указывает на использование нейросети. К тому же на фото видно вывеску Pacha Ibiza, тогда как Слава написала, что снимок сделан на Канарах. Важной деталью стала и разница в росте: в реальности между Каминской (173 см) и Януковичем (193 см) – 20 сантиметров, однако на фото они выглядят почти одного роста.

Впоследствии Каминская опубликовала еще одно подобное изображение – на этот раз с Дональдом Трампом.

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