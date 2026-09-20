От "зубочистки" до главной красавицы Италии: какой на самом деле была и остается Софи Лорен

Софи Лорен сегодня кажется человеком, который родился сразу в дорогом платье, с идеальной подводкой для глаз и Марчелло Мастроянни где-то рядом. На самом деле ее детство имело очень мало общего с голливудской сказкой.

Как сообщает 24 Канал, будущая звезда, которой сегодня исполняется 92 года, росла без отца, в бедности, пережила войну и голод, а в школе над ней издевались из-за худобы. Через несколько лет эта самая девушка станет одним из главных секс-символов XX века. Ирония в жизни все-таки есть.

Отца она почти не видела, а дома жило семеро человек



Софи Лорен с мамой / Фото Bridgeman



София Шиколоне родилась в 1934 году. Ее отец Риккардо Шиколоне не женился на ее матери Ромильде и фактически не содержал семью. Лорен позже рассказывала, что видела его лишь несколько раз в жизни.

Семья вернулась в Поццуоли под Неаполем. София жила в двухкомнатном доме вместе с большим количеством родственников, а годы Второй мировой войны стали для семьи буквально борьбой за еду.

Она была настолько худой, что сверстники прозвали ее "зубочисткой". Лорен вспоминала, что питались пайковым хлебом и тем, что удавалось найти. Дети также насмехались над ней из-за того, что родители не были женаты.

За фамилию сестры пришлось заплатить

В ее семейной истории есть и совсем кинематографический эпизод. Отец не хотел официально признавать младшую сестру Софии – Марию.

Когда Лорен уже начала зарабатывать, по ее словам, она заплатила отцу миллион лир, чтобы сестра получила его фамилию.

Платье из шторы и обувь, окрашенная в белый цвет



Софи Лорен / Bridgeman



Карьера тоже началась максимально не по-голливудски. Когда София должна была участвовать в конкурсе красоты, денег на вечернее платье не было. Бабушка сняла розовую штору и сшила из нее наряд, а мама покрасила старые черные туфли белой краской.

София не стала главной победительницей, зато вошла в число "принцесс моря". Среди призов были деньги, обои и билет в Рим. Обоями семья задела трещины в стенах после войны, а билет фактически открыл ей дорогу в кино. Вот вам и старт карьеры: ни одного агента, зато штор нет.

Карло Понти: любовь с очень сложной юридической историей

Именно в юности София познакомилась с продюсером Карло Понти, который был старше ее более чем на два десятилетия.

Их отношения были далеко не просто красивой историей с красной дорожки. Понти на тот момент был женат, а развод в Италии фактически был невозможен. Пара попыталась оформить брак за границей, но в Италии его не признали, а Понти даже обвиняли в двоеженстве. В конце концов они смогли официально пожениться только в 1966 году.

Кэри Грант и роман, который едва не изменил все



Софи Лорен / Фото lombardiabeniculturali



На съемках "Гордости и страсти" Софи Лорен познакомилась с Кэри Грантом. Она была совсем молодой, он – уже большой голливудской звездой и примерно на 30 лет старше.

Между ними завязались романтические отношения. Грант посылал ей цветы и письма, а Лорен много лет спустя признавалась, что перед ней фактически стоял выбор между ним и Карло Понти.

Здесь есть одна красивая голливудская легенда: годами писали, что Грант якобы сделал ей предложение. Но сама Лорен в 2020 году уточнила, что официального предложения на съемочной площадке не было. В конце концов она выбрала Понти.

Мужа она пережила почти на два десятилетия

С Понти Софи оставалась до его смерти в 2007 году. Они воспитали двух сыновей – Карло-младшего и Эдоардо. Лорен неоднократно говорила, что смерть мужа с годами не стала легче и она продолжала по нему скучать.

Эдоардо пошел в режиссуру и именно он снял мать в фильме "Вся жизнь впереди", который стал ее последней большой киноролью.

Где Софи Лорен сейчас



Софи Лорен / Фото Getty Images



Софи Лорен много лет живет в Женеве, Швейцария, где рядом с ней находятся дети и внуки. В сентябре 2025 года она именно там отпраздновала 91-летие с семьей, а в октябре появилась на фотографиях со свадьбы старшего сына Карло.

В июле 2026 года в СМИ начали распространяться слухи о якобы госпитализации актрисы. Ее племянница Алессандра Муссолини публично их опровергла, заявив, что Лорен дома, чувствует себя хорошо и "полна жизни".

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