Народная артистка Украины Аурика Ротару рассказала, как проходят встречи с сестрой Софией, и подтвердила, что певица находится в Украине. Ранее российские СМИ писали, что она переехала в Италию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Аурики изданию "Главком". Певица поделилась, что они с Софией всегда на связи.

Читайте также Внук Софии Ротару, который незаконно выехал за границу, неожиданно вышел на связь

Есть возможность – встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности – на телефоне: "Как дела? Как ночь прошла? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?",

– рассказала Аурика Ротару.

Народная артистка Украины отметила, что они с Софией, к сожалению, не часто видятся. В частности из-за подготовки Аурики к концерту и постоянных воздушных тревог.

Не хочется отлучаться, есть чем заняться. Меня дома сейчас песик ждет целый день – тоже ребенок,

– добавила она.

Младшая сестра Софии Ротару также объяснила, почему не хочет рассказывать о ней. Аурика считает, что каждый должен делать это сам.

А я только могу сказать, что она в Украине. Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой ни в России, ни в Крыму. Она здесь – в Украине,

– подчеркнула певица.

Напомним! 7 августа, в свой день рождения, София Ротару опубликовала в инстаграме серию фотографий из Киева. Певицу сфотографировали на стеклянном мосту и на Андреевском спуске.

София Ротару готовится к интервью