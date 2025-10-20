Укр Рус
20 жовтня, 11:39
3

Вона з нами, – сестра Софії Ротару розповіла, як співачка допомагає Україні

Марія Примич
Основні тези
  • Ауріка Ротару підтвердила, що Софія Ротару перебуває в Україні, спростувавши чутки про її переїзд до Італії.
  • Софія Ротару має фонд, що допомагає українським військовим, і підтримує Україну.

Народна артистка України Ауріка Ротару розповіла, як проходять зустрічі з сестрою Софією, і підтвердила, що співачка перебуває в Україні. Раніше російські ЗМІ писали, що вона переїхала до Італії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Ауріки виданню "Главком". Співачка поділилась, що вони з Софією завжди на зв'язку.

Є можливість – зустрічаємось. Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Взагалі про все. Бо це родина. Нема можливості – на телефоні: "Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо? А у вас, гучно?", 
– розповіла Ауріка Ротару.

Народна артистка України зазначила, що вони з Софією, на жаль, не часто бачаться. Зокрема через підготовку Ауріки до концерту і постійні повітряні тривоги. 

Не хочеться відлучатися, є чим зайнятися. Мене вдома зараз песик чекає цілий день – теж дитина, 
– додала вона. 

Молодша сестра Софії Ротару також пояснила, чому не хоче розповідати про неї. Ауріка вважає, що кожен має робити це сам. 

А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій ні в Росії, ні в Криму. Вона тут – в Україні, 
– наголосила співачка. 

Нагадаємо! 7 серпня, у свій день народження, Софія Ротару опублікувала в інстаграмі серію фотографій з Києва. Співачку сфотографували на скляному мосту і на Андріївському узвозі. 

Софія Ротару готується до інтерв'ю

  • Нещодавно про те, що Софія Ротару перебуває в Україні, говорив журналіст Олексій Суханов.

  • Суханов також заявив, що Ротару готується дати інтерв'ю, але зараз не в тому душевному і фізичному стані. На думку журналіста, співачці потрібно дати час: "Тому що в кожного свій поріг. Хтось зараз напише: "А нам важче на тимчасово окупованих територіях України". Так, ніхто не сперечається, але в кожного свій поріг болю, нестерпності, втоми й спустошеності. Тому потрібно з повагою ставитися".