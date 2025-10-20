Народна артистка України Ауріка Ротару розповіла, як проходять зустрічі з сестрою Софією, і підтвердила, що співачка перебуває в Україні. Раніше російські ЗМІ писали, що вона переїхала до Італії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Ауріки виданню "Главком". Співачка поділилась, що вони з Софією завжди на зв'язку.

Є можливість – зустрічаємось. Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Взагалі про все. Бо це родина. Нема можливості – на телефоні: "Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо? А у вас, гучно?",

– розповіла Ауріка Ротару.

Народна артистка України зазначила, що вони з Софією, на жаль, не часто бачаться. Зокрема через підготовку Ауріки до концерту і постійні повітряні тривоги.

Не хочеться відлучатися, є чим зайнятися. Мене вдома зараз песик чекає цілий день – теж дитина,

– додала вона.

Молодша сестра Софії Ротару також пояснила, чому не хоче розповідати про неї. Ауріка вважає, що кожен має робити це сам.

А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій ні в Росії, ні в Криму. Вона тут – в Україні,

– наголосила співачка.

Нагадаємо! 7 серпня, у свій день народження, Софія Ротару опублікувала в інстаграмі серію фотографій з Києва. Співачку сфотографували на скляному мосту і на Андріївському узвозі.

Софія Ротару готується до інтерв'ю