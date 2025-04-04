Народный артист назвал имя певицы, карьеру которой едва не разрушила София Ротару

Поэт-песенник Вадим Крищенко рассказал, какая на самом деле в жизни София Ротару. Оказывается, певица конкурировала с другой коллегой.

Народный артист Украины Вадим Крищенко рассказал, что София Ротару в жизни не такая, как кажется. Казалось, что артистка хочет разрушить карьеру своей коллеги Лилии Сандулесы, пишет Show 24 со ссылкой на "Главком".

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Вадим Крищенко рассказал о случае, когда София Ротару захотела петь "Белые нарциссы" несмотря на то, что песню уже исполняла Сандулеса.

София Михайловна очень жесткая. И в жизни она не такая приятная, как на сцене. Мы с Геннадием Татарченко (автор музыки, – Show 24) сказали Софии, что "Белые нарциссы" исполняла Лилия Сандулеса. Ротару ответила: “Мне безразлично, кто там исполнял. Я ее беру. И все,

– вспомнил поэт-песенник.

Лилия Сандулеса – "Белые нарциссы": слушайте онлайн

Еще один показательный случай произошел на одном из конкурсов. Интересно, что артистки являются землячками, но это не повлияло на отношение Ротару к коллеге.

"На каком-то конкурсе, где Ротару была в жюри, Лиля подошла к ней и обратилась: "София, мы же земляки, поддержи меня". Потом Лиле пересказали, что Соня вместо поддержки поставила другим членам жюри ультиматум: "Если вы ее пропустите, тогда я не хочу с вами работать". Я не понимаю, почему было такое отношение", – высказался Вадим Крищенко.

Ранее режиссер Семен Горов прокомментировал молчаливую позицию Софии Ротару относительно войны России против Украины. По его мнению, певица является советским человеком, поэтому от нее не стоит требовать публичных заявлений.