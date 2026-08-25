79-летняя София Ротару показалась у себя дома в Киеве в День Независимости: редкое фото

В последние годы украинская певица София Ротару редко появляется на публике и не дает интервью. Однако в День Независимости Украины артистка показалась в Киеве.

Редкое фото с 79-летней певицей в инстаграме опубликовал продюсер и организатор концертов Сергей Перман.

Он не раскрыл, с какой целью встретился с певицей, однако показал совместный снимок, сделанный в тот день. На фото София Ротару позирует перед зеркалом вместе с продюсером. Певица предстала в черной футболке, узорчатых брюках и солнцезащитных очках и улыбнулась в камеру. Кадр сделан в домашней обстановке.

Сергей Перман с Софией Ротару / Фото из инстаграма продюсера

Вероятно, Сергей Перман навестил Софию Ротару у нее дома в Киеве. На это, в частности, указывает интерьер на фото: на стене за знаменитостями можно разглядеть портрет самой певицы.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения София Ротару практически не появляется на публике и не дает комментариев журналистам. В своих соцсетях Ротару иногда публикует посты о российских атаках на Украину, а также поздравляет украинцев с государственными и важными для страны праздниками.

Кстати, ранее мы рассказывали, где именно живет София Ротару и другие легенды украинской сцены.