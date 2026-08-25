Рідкісне фото з 79-річною виконавицею в інстаграмі опублікував продюсер та організатор концертів Сергій Перман.

Він не розкрив, з якою метою зустрівся зі співачкою, однак показав спільний кадр, зроблений того дня. На фото Софія Ротару позує перед дзеркалом разом із продюсером. Співачка постала у чорній футболці, візерунчастих штанах і сонцезахисних окулярах та усміхнулася на камеру. Кадр зроблений у домашній обстановці.

Сергій Перман з Софією Ротару / Фото з інстаграму продюсера

Ймовірно, Сергій Перман завітав до Софії Ротару додому в Києві. На це, зокрема, натякає інтер'єр на фото: на стіні позаду знаменитостей можна помітити портрет самої співачки.

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Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару практично не з'являється у публічному просторі та не дає коментарів журналістам. У своїх соцмережах Ротару іноді публікує дописи про російські атаки на Україну, а також вітає українців із державними та важливими для країни святами.

До речі, раніше ми розповідали де саме живе Софія Ротару та інші легенди української сцени.