"Предлагают большие деньги": почему на самом деле София Ротару не возвращается на сцену

Певица София Ротару за время полномасштабного вторжения почти не появлялась в социальных сетях, не выходила на публику и вообще не давала концертов. Бывший директор артистки объяснил ее решение.

Российский продюсер Сергей Лавров, который ранее был концертным директором Софии Ротару, сказал, что сейчас артистка не готова выступать ни на каких мероприятиях. Об этом он сообщил корреспондентам российского пропагандистского СМИ "МК".

Сергей Лавров заявил, что певице поступает очень много предложений с выступлениями. Недавно Софию Ротару приглашали в ОАЭ и обещали немалый гонорар – но артистка не согласилась.

Недавно предлагали 200 тысяч евро за пять песен, выступление в Дубае, но она отказалась. Говорит: "Пока продолжаются боевые действия, не время для концертов",

– передал ее слова Лавров.

По словам россиянина, он не передает предложения исполнительнице, ведь знает о ее принципиальности и стойкости. Также он отметил, что София Ротару до сих пор находится в хорошей форме. Даже несмотря на то, что не выходила на сцену в последние годы.

"Поступает очень много предложений, вы даже не представляете, сколько. Звонят, предлагают большие деньги. Люди звонят, хотят пригласить на мероприятия, но она, к сожалению, не хочет, вообще не хочет..." – добавил Сергей Лавров.



София Ротару в Киеве / Фото из инстаграма Софии Ротару

Где сейчас София Ротару?

В российских пропагандистских СМИ убеждены, что артистка проживает за границей. Также ранее ходили слухи о том, что она переехала с семьей в США.

На самом же деле София Ротару остается в Украине. Сестра певицы, Аурика Ротару, неоднократно подчеркивала это в своих интервью. в том числе и для "ТСН. Гламур". По ее словам, София Ротару проживает в своем доме в Киеве, в Конча-Заспе. Занимается садом и огородом. На сцену пока возвращаться не планирует.

София Ротару почти неактивна в социальных сетях, но изредка она делится снимками. Летом 2025 она показалась в Киеве, а затем отпраздновала день рождения в родных Маршинцах.