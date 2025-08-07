7 августа известная украинская певица София Ротару отмечает день рождения. По этому случаю она поделилась своими новыми фото, рассекретив, где находится.

Последний её пост с фотографией датировался 2022 годом. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Ротару.

В этом году певица опубликовала свежие кадры из столицы, тем самым подтвердив слухи о том, что она остается в Украине.

Ротару устроила фотосессию в Киеве. Она позировала в черной рубашке со светлой кружевной юбкой, а также в белом платье. Фото сделаны на Андреевском спуске и на стеклянном мосту с видом на Днепр. Под снимками артистка написала: "Течет вода и проходят лета" – строчка из ее песни "Течет вода".

Заметим, что накануне наша редакция писала подробный материал о том, что София Ротару говорила о войне в Украине.